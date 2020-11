La petita i mitjana empresa se sent menyspreada per la Generalitat

La reobertura de centres i parcs comercials anunciada per la Generalitat en la fase 4 de la desescalada (prevista per al 21 de desembre) ocasiona unes desastroses conseqüències econòmiques per a tot el sector comercial que se sumaria al registrat durant una crisi que dura ja més de vuit mesos.

Per aquest motiu, tot el sector reclama a la Generalitat que reconsideri aquestes dates i es permeti la reobertura immediata, ja que aquests espais compleixen amb totes les garanties de seguretat i s'afegeix que el manteniment del tancament tindrà un impacte destructor i irreversible sobre l'economia catalana.

El sector comercial està sent un dels més castigats per la crisi i el tancament de centres comercials i la limitació d'espai i aforament a les botigues a Catalunya ja ha tingut efectes negatius en l'ocupació.

Davant aquesta situació i després de les mesures anunciades, el comerç veu perillar la campanya de Nadal amb la qual es pretenia una certa reactivació després d'un any tremendament complicat.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Sònia Plaza, directora general de Koroshi "La situació és insostenible, el menyspreu de la Generalitat per la petita i mitjana empresa és total " afirma Plaza "les grans superfícies podran obrir i nosaltres no. No s'entén."

"parlen de comprar en els comerços de proximitat i amb tot això estan "amazonizando" a les persones" explica la directora de Koroshi " vint anys amb el negoci i m'ho estan enfonsant sense cap mirament atorgant ajudes que no solucionen res"

Les previsions que tenia el comerç per a la Campanya de Nadal eren l'última oportunitat per a recuperar-se d'un any ple de complexitats. A més, el sector del comerç tradicionalment reforça entre novembre i gener les seves plantilles, però això serà més complicat enguany i més tenint en compte les mesures restrictives ja existents.

Espais completament segurs

Des de l'inici de la pandèmia els propietaris de centres i parcs comercials han mostrat el seu compromís amb l'activitat comercial anant més enllà del que es disposa en les normatives d'urgència aprovades pel Govern i tractant de contribuir a la salvació del teixit empresarial i dels llocs de treball existents en el sector.

Els propietaris de centres i parcs comercials han invertit més de 30 milions d'euros en mesures higienicosanitàries i de seguretat per a la reobertura al maig i juny, que se sumen als 600 milions d'euros que han invertit en EPIs les marques que són presents en centres comercials.

Després de la reactivació del negoci a Catalunya els propietaris de centres comercials han implementat tots els protocols necessaris perquè tornada a l'activitat fos completament segura, seguint rigoroses mesures d'higiene i seguretat anant més enllà de les recollides en el “Pla d'acció de centres comercials, galeries comercials aprovat pel Govern de Catalunya, que contempla mesures de distanciament mínim entre persones de 1,5m, control d'aforament, obligatorietat per a portar màscara, disposició de gels hidroalcohòlics en els accessos, instal·lació de mampares, reforç de la neteja i les mesures higienicosanitàries en accessos i zones comunes i mesures de formació del personal i els col·laboradors en pràctiques de prevenció. A més, el control d'aforaments compta amb la validació per part dels Mossos d'Esquadra i la policia.