Persones amb discapacitat estan veient els seus comptes bancaris bloquejats

Un canvi legislatiu que es va produir fa uns mesos està complicant la vida a persones amb discapacitat. I és que alguns bancs estan optant per bloquejar els comptes dels titulars amb discapacitat que no gestionaven els seus diners de forma directa per no poder actualitzar les seves dades. L'any passat es va produir un canvi de legislació. Fins aleshores, les persones d'aquest col.lectiu eres declarades incapacitades jurídicament i era un jutge qui designava un tutor legal que si podia gestionar els seus diners, comptes bancaris, habitatges, patromoni i la resta d'aspectes de la seva vida. Però la llei ha canviat, i ara mateix ja no és possible incapacitar jurídicament a una persona i, evidentment, tampoc necessiten tutors legals. Per tal de desbloquejar el compte, les entitats bancàries exigeixen que el titular es personi a la seva oficina. El que tampoc és possible en el sistema actual és obrir un compte en nom de la persona amb discapacitat per poder cobrar l'ajut o la pensió nominativa que li correspon. Les associacions que integren el col.lectiu de persones amb discapacitat ja estan exigint solucions.