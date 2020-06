El personal sanitari torna a concentrar-se per exigir un model totalment públic.

Centenars de professionals sanitaris han tornat a concentrar-se aquest dimecres davant d'hospitals i centres d'atenció primària (CAP) de diverses ciutats catalanes per reclamar "una sanitat 100% pública capaç de fer front a qualsevol pandèmia".

Asseguren que "amb més recursos i més previsió" s'hauria pogut donar una millor resposta a la covid-19 i reclamen recuperar les retallades que arrosseguen des de 2010.

Després de la "greu situació" que els professionals sanitaris han viscut a causa de la covid-19, el sector reclama al Govern que aposti per una sanitat totalment pública i "deixi d'abocar diners a la concertada".

Considera que cal dotar els hospitals de tots els recursos, tant econòmics com de personal, per poder fer una previsió adequada i afrontar qualsevol malaltia o pandèmia que pugui arribar.

El sindicat ha assenyalat que el model actual està "molt privatitzat" i ha reclamat unificar les condicions de treball de tots els empleats d'aquest sector amb un conveni 100% públic.

"hem arribat a aquesta pandèmia molt esquelètics en qüestió de personal i material i la conseqüència és que les persones que han estat en primera línia estan esgotades física i psiquicament". Afirma Josep Maria Puig, secretari gerenal de Metges de Catalunya

"La solució està en mans dels polítics, la pena és que els nostres polítics van en direcció contrària a la que diuen, ens han llevat mil metges de primària i mil llits d'hospital. hem aguantat gràcies a la professionalitat i lliurament del personal." explica Josep Maria

"Sempre la culpa és de Madrid però la Generalitat és qui no augmenta el pressupost a sanitat, no sempre la culpa és de Madrid. Són ells els que han d'explicar perquè han llevat partides de salut per a vestir altres conselleries."

Així mateix, ha recordat que una de les principals demandes de Sanitàries en lluita és la recuperació del 5% del salari que els professionals van perdre el 2010 a causa de les retallades, o el complement per objectius (DPO), que també van deixar de percebre.

Alhora, considera que cal apostar per contractes que concedeixin major "estabilitat" a les plantilles i exigeix que els equips de protecció individual (EPI) estiguin garantits en tot moment i en tots els centres.

Alhora encoratja la ciutadania a donar suport a les reivindicacions que s'estan fent a través d'aquest moviment perquè el futur de la sanitat afecta tota la ciutadania.

Aquesta setmana és la segona en què es duen a terme aquestes mobilitzacions. La previsió és que es repeteixin al llarg de tot el mes de juny i no es descarta convocar una vaga general de tot el sector.