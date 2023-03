Perruqueries i barberies redueixen personal

La caiguda de la demanda, les factures disparades de llum i gas i l'increment de les quotes dels lloguers i dels sous dels treballadors han forçat a moltes perruqueries i barberies a reduir personal o no renovar contractes. I és que el “boom” que van tenir aquests negocis durant la pandèmia s'ha desinflat. Segons un estudi del sector, s'han acomiadat un 30% dels treballadors que hi havia abans de la pandèmia. La mitjana d'empleats per negoci era de 2,3 treballadors, i ara és de 1.4. Moltes perruqueries i barberies s'han quedat només amb el propietari treballant. La Carmen Molas és presidenta de la Federació Catalana de Perruqueries i Esteticistes, qui ens explica el que ha passat: “Vull aclarir aquestes xifres. Nosaltres treballem plegats amb altres Federacions de perruqueria que hi ha a tot l'estat espanyol, tractem temes junts, hem anat junts al Congrés dels Diputats. Vam fer una enquesta després de la pandèmia, i vam fer un altre fa 3 mesos. Aquesta última si que ha donat aquestes xifres a nivell nacional, de tota Espanya. Però a Catalunya aquestes xifres no són tan dolentes. Si és veritat que hi ha una mica de reticència a incrementar el personal. Hi ha por a contractar més gent perquè ens han pujat molt els impostos, han pujat els sous, llum, aigua, gas... has de fer molts números perquè el nostre marge és petit. No venem cotxes, estem treballant amb preus de 25 euros per tallar... i el marge és molt petit. Hem de quadrar els números més que mai, però això ho han fet sempre els empresaris, adaptar-se al que està passant al mercat. La feina ha pujat, al menys pel que jo puc parlar, que són les perruqueres de Catalunya, i em diuen que hi ha un increment de feina, perquè en el fons la gent té ganes de fer vida normal, necessitem sortir, trobar-nos, fer casaments, comunions... i això és nota. Però clar, la pressió fiscal és la que és, i ens està ofegant. Molta gent es pregunta si pot contractar més gent, i sovint no es decideixen. I això fa que moltes propietàries de perruqueries, que són autònomes, estiguin treballant 12 i 13 hores i acabin molt cansades”