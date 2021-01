"¿Pero qué te pasa?" El llibre per entendre als adolescents

Per a molts pares, el sol esment de l'adolescència sembla englobar conceptes com a rebel·lia, incertesa…, confusió! Quan sorgeix un problema amb el nostre fill adolescent, l'interpretem com una bandera vermella. Oblidem que aquest senyal d'alerta gairebé mai es produeix per una sola causa i, quan aquesta apareix no sol ser senzilla.

Lola Álvarez porta trenta anys treballant com a terapeuta amb nens, adolescents i famílies. En aquest llibre posa sobre la taula alguns dels problemes més comuns que enfrontem com a pares davant el pas dels nostres fills per l'adolescència i revela les claus que ens permeten viure aquesta experiència en positiu. A La Linterna Catalunya hem parlat amb ella.

"Hi ha uns canvis molt grans en aquesta època, els preguntem què els passa però ni ells ho saben." explica Álvarez "Aquest nen dolç i manejable es converteix en una cosa difícil d'entendre. Una autora americana, que cito en el llibre, va dir que al principi el nen és com un gosset, s'alegra de veure't, obeeix, juga amb tu... un bon dia es converteix en un gat, quan tu entres ell surt, et defuig... i un bon dia arribes a casa de la compra i et diu 't'ajudo amb les bosses?'. Aquí tornes a tenir un gosset." ens explica.

Però quines són les claus per a controlar la situació? "Una cosa molt important és la comunicació, parlar amb ells, de tot i de res, això ens ajuda a saber com pensen, com reaccionarien. parlar és essencial." raona la pedagoga i autora del llibre i faegeix que "Una de les coses que pregunto als nens en les teràpies és que responguin a qui acudirien si tinguessin un problema molt important. La resposta de la majoria d'ells és 'als meus pares'". Conclou.