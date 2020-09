Es permetrà contractar professors sense màster si s'esgoten les llistes d'interins

Davant la manca de professors i professores a Catalunya, excepcionalment s’en podran contractar sense el Màster.

A la Linterna Catalunya i Andorra, hem contactat amb en Xavier Díaz, portaveu del sindicat USTEC per conèixer la seva opinió. "Resulta que la manca crònica de professors en comunitats com la de Catalunya, ha fet que aquesta pràctica ja faci temps que existeixi, en especialitats com ara les Matemàtiques, Literatura Catalana, algunes Formacions Professionals, Clàssiques..., des de fa aproximadament un any i mig les exigències ja s havien retallat per a entrar com a docent a la borsa de secundària." Ens explica el portaveu d'USTEC.



L'obligatorietat del Màster de professorat és una novetat que sorgeix el 2007 i es comença a aplicar a 2017, a causa de la manca de planificació, moltíssimes persones no havien fet el Màster, i ara, "ha arribat la realitat".



Xavier explica que "Amb la LOE, per a poder exercir com a professor de secundària, calia la Llicenciatura i el Curs d’Adaptació Pedagògica, a partir d’aquí estaves capacitat per exercir." raona " Una vegada les llicenciatures de cinc anys, van passar a ser graus de quatre anys als quals se'ls hi afegia un màster d’un any, va passar el següent, a Catalunya es van triplicar el preu de les carreres i quadruplicar, quintuplicar i fins i tot sextuplicar el preu dels màsters respecte a l’any 2008."

"Aquest fet sumat a les pràctiques no remunerades, i la incertesa de trobar feina, ha provocat que un ofici tan excitant com el de l'educació no sigui gens estimulant actualment, i per tant, comporta la mancança de nous professors." afegeix Xavier.



Les motivacions es dilueixen encara més en veure el percentatge de precarietat que s’està donant a l’educació a secundària, si l’any 2000 la precarietat laboral rondava el 10-15 % (interinatge, substitucions,...), avui dia està sobre el 43 % del col·lectiu.

També existeix el conegut com a jornada d’un terç, "o sigui que només treballes una tercera part de la teva jornada i cobres l’equivalent", i la relació de greuges i problemàtica que ens ha explicat en Xavier va molt més enllà.

Així que no només costa trobar persones amb la titulació correcta, sinó que "la professió s’ha degradat tant a Catalunya, que la majoria de persones s’estimen més no venir i provar sort a d’altres comunitats a on tenen moltes més oportunitats." conclou el portaveu del sindicat USTEC.