Perillen, per hisenda, 1.200 milions en vendes del sorteig de Nadal

Quatre mesos després de la represa dels jocs públics i la tornada a l'activitat comercial, la situació de la xarxa profesional d'administradors de loteria és “molt preocupant”, a tenor de l'evolució de les vendes d'aquests últims mesos i de la percepció dels propis loteros, segons l'Agrupació nacional d'Associacions Provincials d'Administradors de Loteria (ANAPAL).

A La Linterna catalunya hem parlat amb el Josep Manuel Iborra, president d'ANAPAL "els administradors llancen unes xifres de venda descoratjadores que van en la línia de la important baixada de les vendes: un descens del 30% en la venda de Loteria de Nadal en aquest període (juliol a octubre) en comparació amb les vendes de 2019." explica

Amb aquestes dades aportades pels propis administradors de loteriai i les dades de vendes de SELAE, s'ha elaborat l'Informe de l'evolució de les Vendes de Loteria Nacional-Previsió Vendes del Sorteig de Nadal 2020. Es recull un estudi sobre el comportament dels jocs i, especialment, les previsions de vendes del Sorteig de Nadal d'enguany.

Previsions per a Nadal

L'evolució de les vendes en els col·lectius que tradicionalment són el motor de les vendes per a aquest sorteig com els clubs esportius, les entitats festives, les empreses o organitzacions socials són “molt preocupants i no registren el volum d'anys anteriors, amb una caiguda del 50%”, alerten des de ANAPAL.

Amb aquesta caiguda de les vendes a col·lectius i empreses que tradicionalment compren i reparteixen participacions per a ‘La Grossa’ de Nadal, els *loteros adverteixen que l'estat pot deixar d'ingressar 1.200 milions d'euros en vendes.

“Amb aquestes xifres reals de les vendes durant el període post confinament i la previsió de vendes del Sorteig de Nadal, podem concloure alguna cosa que ja avisàvem: la nostra campanya més important es veurà molt seriosament afectada per la crisi del coronavirus. I el que és pitjor, corre greu risc l'aportació a les arques públiques dels beneficis que reporten aquests més de 1.200 milions d'euros en vendes”, adverteix el president de l'entitat.



Aquest informe ja va ser lliurat a SELAE fa un mes i se segueix a l'espera d'una contestació per part seva. A conseqüència de les dades obtingudes, “sol·licitem de manera urgent la reunió de la Comissió de seguiment econòmic que es va crear a instàncies d'ANAPAL, en l'acord de 9 de maig de 2020, amb la finalitat d'avaluar les mesures necessàries per a proveir a les administracions de loteries de la capacitat econòmica necessària per a poder afrontar la gestió del Sorteig de Nadal i les previsibles pèrdues que en la gestió dels jocs es produirà en 2020”, reclama ANAPAL.

Els administradors proposen “millores en el sistema de gestió del Sorteig de Nadal que ajudarien a augmentar les seves vendes, com la possibilitat del pagament de participacions de loteria en les administracions o la gestió de números abonats. Així mateix facilitar el pagament dels premis obtinguts en les compres online en les administracions de loteria seria beneficiós”, recalquen.

Pels administradors és necessària una actualització del catàleg de jocs de SELAE, “mantenint en tot moment la política de jocs no inductius o que puguin produir ludopaties” i, a més, “una actualització del sistema de comissions congelat des de fa 16 anys que fa que el 30% de les Administracions de Loteria estiguin en el llindar de la rendibilitat i perilli que puguin continuar realitzant la seva activitat, amb el que estan en risc parteix dels 14.000 ocupacions que genera el sector”, insisteix Iborra.