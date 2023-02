El perill de les tovalloletes humides

Les tovalloletes humides són un invent recent, un més de la moda de l'usar i tirar, i són totalment prescindibles (usant paper higiènic o aigua, per exemple). A més, no són biodegradables, encara que s'anunciïn com a tal, ja que estan fabricades amb microplàstics i, algunes, amb microfibres de cel·lulosa. Contenen, per tant, fibres sintètiques i substàncies que impregnen el teixit com són conservants, surfactants i hidratants, empleades per a inhibir l'acció dels bacteris responsables de la descomposició d'aquests materials.



Les tovalloletes i altres elements plàstics llançats indegudament a la xarxa de sanejament (com bastoncillos, preservatius, compreses, etc.), a més de produir embussos, es van desintegrant en micropartícules plàstiques (microplàstics) i acaben directament en els nostres llits, rius i mars. Allí, les fibres plàstiques d'aquestes tovalloletes poden trigar més de 100 anys a degradar-se en fragments encara més petits.



Aquests microplàstics causen greus danys a la fauna marina. Actualment unes 700 espècies d'organismes marins es veuen afectats per contaminació plàstica. Cada any, més d'un milió d'ocells i més de 100.000 mamífers marins moren a conseqüència de tots els plàstics que arriben a la mar, entre ells els cada vegada més abundants restes de tovalloletes.



Per això, i a causa dels greus danys ambientals i en infraestructures de sanejament que causen les tovalloletes humides, des de Greenpeace demanem que es deixin d'utilitzar i comercialitzar. I que en cap cas es llancin pel desguàs.