Perill de col·lapse als aeroports per la manca de personal

Les agències de viatges han demanat més reforços als aeroports per tal d'evitar una situació de col·lapse. Així ho ha traslladat l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades en una carta al ministeri d'Interior, on reclamen mesures urgents per dimensionar adequadament l'arribada dels turistes. En Martí Serrate, vicepresident d'ACAVE exposa que: "és un problema que s'ha de resoldre abans que arribi la temporada alta. Les dificultats econòmiques derivades de la pandèmia han ocasionat una manca d'efectius als controls, no pot ser que hi hagi persones que han perdut els seus vols per aquesta situació. Hi ha massa improvisació i no ens ho podem permetre. Totes les aerolínies europees estan funcionant gairebé al cent per cent de la seva capacitat. Manquen tant mitjans de personal com efectius de policia, que depenen de la policia nacional i duanes, i a sobre s'han produït un bon nombre de jubilacions. El 21% dels turistes són britànics i, ara que han de passar el control de passaport, ja que es troben de l'espai Schengen, estan considerant no viatjar a Catalunya per les mancances d'efectius. 18000 persones han perdut el seu vol i ja n'hi ha casos on arriben fins quatre hores abans per assegurar-se que no el perdran. S'espera que es recuperi el nombre de turistes entre un 70-80?% respecte a l'any 2019, on vam rebre 82 milions de turistes. Aleshores hem d'estar preparats pel que vingui. AENA admet que es poden produir grans cues de passatgers a les arribades de vols de fora de la Unió Europea, i donen una imatge dolenta. No podem permetre'ns aquest luxe, a més, després d'una pandèmia. No podem morir d'èxit. La vaga del personal de Ryanair també serà un hàndicap per a l'arribada de turistes. Sens dubte, aquest serà un estiu mogut."