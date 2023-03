Perdre el DNI pot ser un calvari

El Sergi és un jove de 21 anys de Barcelona i estudiant universitari que fa un temps va perdre el seu DNI i tot el que va passar després és digne d'una pel·lícula de ciència ficció: de tant en tant, rebia denúncies de que havia estafat a un grapat de persones, fins al punt que ho va haver de denunciar a la policia.

La seva familia ha hagut d'invertir una bona quantitat de diners en advocats per desmuntar les falses acusacions contra ell i la Mar Puerto en coneix tots els detalls.

Com ha estat aquest via crucis del Sergi i la seva familia?





Doncs tot va passar al febrer del 2019 quan el Sergi va perdre el seu DNI i el seu cas es va convertir en un autèntic malson: gairebé cada setmana rebia dues o tres acusacions d'estafa i continuament l'estaven amenaçant.

Li escrivien per Facebook, Instagram...i ell explicava a la gent que li havien robat el DNI però no tothom s'ho creia.

Això, com dèiem, va derivar en amenaces constants com, per exemple, que penjarien fotografies seves per Barcelona o que anirien a casa seva perquè sabien on vivia. I finalment, va ser la Guàrdia Civil de Castelló qui va trobar el seu document d'identitat a Gavà.

Així és com ens explicava la seva història.

A tot això, es van arribar a detenir tres persones a qui acusen d'estafa, blanqueig de capital, falsedat documental i revelació de secrets.

Ara, el Sergi, però, sembla ser que ha estat exculpat de 24 causes i el malson, de moment, s'ha acabat. Això sí, amb 12 mil euros menys i una càrrega emocional compartida amb els seus pares important.Tot plegat, estafes que són més comunes del que ens pensem.