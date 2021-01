Per què va tan lenta la vacunació? Per què tenim abans una vacuna que un fàrmac?

El Procicat ha aprovat aquest dilluns el confinament municipal durant 10 dies a partir del 7 de gener, així com el tancament del comerç no essencial els caps de setmana.

A més, tancaran tots els dies els centres comercials, les botigues de més de 400 m2 i els gimnasos. Només es permetran les activitats esportives a l'aire lliure.

El lleure queda suspès, així com la majoria de les extraescolars. Només es podran realitzar les que mantinguin el mateix grup de convivència de l'escola i es facin al propi centre. La restauració i la cultura, en canvi, no sumen noves restriccions.

El retorn escolar es manté en el dia 11 de gener. "Seran 10 dies per aturar el país amb una nova aturada social", ha resumit la consellera de Salut, Alba Vergés.

El Departament de Salut començarà a vacunar els professionals sanitaris contra la covid-19. Aquesta vacunació es farà "en paral·lel" a la de personal i usuaris de residències, que fins ara han estat l'únic col·lectiu vacunat. De fet, a centres com l'Hospital Vall d'Hebron ja s'ha començat a administrar vacunes a professionals.

Durant el dia està previst vacunar a l'Hospital Sant Pau, al Trueta de Girona i al Joan XXIII de Tarragona. En un inici estava previst primer començar la campanya a les residències i passar després a personal de centres sanitaris.

Retard en la campanya de vacunació

Pel que fa a l'endarreriment en la vacunació, que Salut va atribuir a retards en l'arribada de neveres i a l'autorització per part de els persones residents i les seves famílies, Argimon ha dit que aquests últims dies "potser estem tots massa nerviosos". "Això és una carrera de fons, una marató", ha explicat, i ha dit que la campanya de vacunació "ha de durar 365 dies i de moment en portem només 4". En aquest sentit, ha dit que de moment es va "agafant ritme" i "escalfant" per arribar als objectius marcats.

A La Linterna Catalunya hem parlat d'aquest tema amb Daniel López Acuña, epidemiòleg i exdirector d'acció sanitaria a situacions de crisi de l'OMS "cal posar tota la carn a la graella, tot hauria de ser com una operació quasi militar. Els governs ho han de veure com una crisi humanitària, com una guerra. si és necesari s'ha de fer ús de l'UME".

Per què tenim abans una vacuna que no un fàrmac?

López Acuña ho explica "La ciència ha entés molt abans la composició d'aquest virus que no pas els seus efectes al cos. Per això ha estat més fàcil desenvolupar una vacuna que no pas un fàrmac per combatre els efectes" afirma l'epidemiòleg.

A més afegeix que "Estem ja davant la crònica d'una onada anunciada. La pregunta que avui ens fem és com de greu serà. Cal pensar que la segona va començar amb la primera donant unes xifres irrellevants. Aquesta tercera arriba en plena cresta de la segona. És molt preocupant." Conclou.