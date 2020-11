Per què s'estan produint aldarulls ara i no al març?

Tot i que el confinament que estem patint aquests dies no és tan restrictiu com el que vam viure als mesos de març i abril, sí és cert que a diferència del que va passar aleshores, s'estan vivint aldarulls als carrers.

Aldarulls i destrosses que han patit ciutats com Barcelona, i altres ciutats catalanes, però també altres localitats d'arreu d'Europa.

Per esbrinar quin és el motiu d'aquests aldarulls, a La Linterna Catalunya hem parlat amb el José Ramón Ubieto que és professor col.laborador dels estudis de psicologia de la UOC.

Preguntat sobre perquè s'està reaccionant d'aquesta manera, el professor ens respòn que : "Si comparamos con marzo, hemos de decir que una de las principales diferencias es el tiempo." explica el psicòleg "Llevamos 8 meses ya desde que empezó la pandemia, en los que hemos acumulado muchas pérdidas, tanto de vidas humanas, como económicas."

Però no és l'únic motiu per aquesta situació, Ubieto diu que "Hay un segundo factor que es la desconfianza creciente en la gestión que los diferentes gobiernos están haciendo de la situación, dando mensajes contradictorios en muchos casos." comenta l'expert "Y un tercer factor que es que estamos sin fecha final, no sabemos cuándo va a acabar esto. Y todos estos factores son una mezcla peligrosa."

Però quin sentiment porta a la gent al carrer i, a uns quants, a comportaments violents?

"La mayoría de la gente siente mucha indignación, aunque hay que decir que la indignación no es lo mismo que la cólera, no todas las personas indignadas salen a la calle a provocar alborotos y a romper cosas." Opina José Ramón Ubieto "Yo diría que la base de todo es la indignación, pero luego hay ingredientes que a menudo tienen poco que ver con la pandemia, y más con la manera de ser y es que hay personas que destruyen porque hay un placer en la destrucción"