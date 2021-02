Per què servirà el satèl·lit català?

La Generalitat llançarà el 20 de març el primer nanosatèl·lit a l'espai de la mà de l'start-up catalana Sateliot, des de la base de Baikonur, al Kazakhstan.

Aquest no serà l'únic dispositiu que el Govern llançarà a l'espai al llarg del proper any, ja que Open Cosmos ha guanyat licitació per llançar el segon dispositiu a finals del 2021 o principis del 2022.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb l'Antonio Bernal, astrònom de lobservatori Fabra de Barcelona i ens explica que "El primer dels nanosatèl·lits serà de tres unitats, desenvolupat per Sateliot i fabricat per Open Cosmos i oferirà serveis de connectivitat global d'Internet de les Coses a tot el territori català, després d'un primer periode de prova." afirma "L'objectiu d'aquest dispositiu serà permetre la comunicació i l'obtenció de dades de sensors ubicats arreu del territori, fins i tot en zones de difícil accés o que no tenen cobertura de les xarxes de telecomunicacions terrestres convencionals."

Inicialment aquest dispositiu, que es licita per 574.000 euros, donarà servei a la Generalitat i no s'obrirà a l'usuari final. Tot i això, la conselleria explica que les dades seran explotades en un primer moment pels departaments de la Generalitat, amb la voluntat, a posteriori, d'obrir-les a universitats, centres de recerca, centres tecnològics i empreses.

L'equip de la conselleria de Polítiques Digital ha iniciat el compte enrere dels 51 dies que falten pel llançament d'aquest nanosatèl·lit, que es farà a les tres de la matinada hora espanyola.

El segon nanosatèl·lit no sortirà a l'espai fins a finals del 2021 o inicis del 2022. Amb un pressupost d'1,7 milions d'euros, es dedicarà a l'observació de la Terra i proporcionarà informació per prevenir catàstrofes i lluitar contra el canvi climàtic. En aquest cas, serà un dispositiu de sis unitats, que permetrà obtenir imatges des de l'espai en diferents bandes espectrals per a l'estudi del territori.

Tots dos estaran operats i controlats des de l'Observatori Astronòmic del Montsec, gestionat per l'IEEC i que passarà a ser la "base d'operacions", amb l'objectiu que Catalunya no només sigui un país consumidor sinó productor de dades que s'extreuen gràcies als nanosatèl·lits d'ara endavant i a més cobrirà "tota la cadena de valor, des de la fabricació fins a l'operació, la descàrrega de dades i la generació de productes",

El nom dels satèl·lits el posaran els infants

Els dos nanosatèl·lits seran batejats amb el nom que triïn els infants a través del programa informatiu infantil, InfoK, que convocarà un concurs aquesta setmana. El Departament de Polítiques Digitals espera que, amb aquesta iniciativa, es fomentin les vocacions científico-tecnològiques entre els més joves i apropar una indústria com és la nova economia de l'espai.