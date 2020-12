Per què el Regne Unit ja ha començat a vacunar i la UE encara no?. La tercera onada.

El Regne Unit ha donat aquest dimarts el tret de sortida a la campanya de vacunació contra la covid-19, convertint-se així en el primer país que administra dosis als seus ciutadans.

Després que les autoritats reguladores autoritzessin l'ús de la vacuna de Pfizer i BionTech i es mobilitzés una quantitat de recursos ingents –exèrcit inclòs- per fer-la arribar als hospitals, el servei nacional de salut (NHS, per les seves sigles en anglès) ha començat a administrar les 800.000 dosis de què disposa el govern britànic. Abans que acabi l'any, l'executiu té previst vacunar a quatre milions de persones.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Salvador Macip, professor de ciències de la saluy a la UOC i investigador de la universitat de Leicester

Per què encara no està autoritzada a la UE?

"El Regne Unit està encara sota les regles de la UE, però hi ha una llei que permet l'autorització de medicaments en cas d'emergència" explica Macip "El tema està a ser els primers, tal vegada una qüestió de prestigi i de sortir els primers a la foto".

I els efectes secundaris? han recomanat que les persones al·lèrgiques no es vacunin després de donar-se dos casos de reacció adversa. "sí, cal pensar que la vacuna ha superat la fase 3. aquesta fase es prova en 50 mil persones. Podríem dir que aquesta seria la fase 4. Si ha superat la fase anterior és que no ha de ser habitual aquestes reaccions adverses." explica l'investigador.

Les properes 12 o 15 setmanes són segurament "les de més risc" de la pandèmia del coronavirus, per l'arribada del fred i perquè encara no s'ha començat a vacunar, i l'administració del vaccí serà progressiva.

"La pregunta no és si hi haurà tercera onada, la pregunta és si serà molt greu. Sens dubte hi haurà una tercera onada després de festes" conclou Salvador Macip.