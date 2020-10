¿Por qué no se hacen PCR automuestra ni se vacuna contra la gripe en las farmacias?

El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, ha anunciado que empezará a distribuir tests de automuestra de covid-19 a residencias de gente mayor e institutos de Cataluña.

El objetivo es poder mejorar en el rastreo del coronavirus y así frenar antes las cadenas de contagio. Un profesional supervisará el procedimiento en el grupo de instituto o en la residencia de abuelos y después incorporará las muestras en el circuito de análisis habitual.

A lo largo de las próximas semanas los institutos y las residencias de gente mayor de Cataluña contarán con un nuevo elemento para intentar detectar casos de covid-19.

Un sistema de automuestra permitirá que en estos centros cada estudiante, docente, usuario o trabajador pueda hacerse de manera autónoma el test, con la supervisión de un solo profesional sanitario.

De este modo, el Departamento espera incrementar de manera significativa el número de pruebas y cortar las cadenas de contagios.

Se trata de un procedimiento sencillo, en que la persona se tiene que frotar los dos canales nasales durante unos cinco segundos cada uno. Se trata de una estrategia más que el Departamento ha puesto en marcha para mejorar el rastreo.

¿Por qué las farmacias no realizan tests PCR de automuestra?

En La Linterna Cataluña hemos hblado con Antonio Torres, presidente de la FEFAC (federación de asociaciones de farmacias de Cataluña) "No es un problema de capacidad para hacerlo, no se entiende que las farmacias en España no se hagan estos test de forma generalizada cuando en otros países de la Unión Europea ya es así." explica Antonio Torres "creo que salut debería autorizar a las farmacias a realizarlo, ¿por qué los demás sí y las farmacias no? sin duda, sería una gran ayuda en la lucha contra la pandemia" dice Torres.

¿Por qué no se vacuna contra la gripe en las farmacias?

Este año es más necesario que nunca la vacunación masiva contra la gripe para ayudar, de forma colateral, en la lucha contra la COVID-19, dado que los síntomas de ambas enfermedades son similares.

"Nosotros nos hemos ofrecido insistentemente para participar en esta campaña de vacunación" explica el presidente de la FEFAC, "la razón del por qué no han contado con nosotros la desconozco. Una farmacia es un establecimiento sanitario sanitario regentado por un profesional sanitario, si en otros países de la Unión Europea se está vacunando contra la gripe en las farmacias, yo me pregunto por qué aquí no." dice Torres.

"Pueden decirnos que no lo contempla la normativa, y es verdad, en los otros países tampoco, pero estamos en una situación muy excepcional y no utilizar todos los recursos sanitarios no está bien" concluye el presidente de la federación.