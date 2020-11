Per què els alumnes podran fer-se autotests i les farmàcies no?

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha defensat que "hi ha recorregut" per avaluar nous usos dels tests ràpids d'antígens. Afirma que "cal ser "prudents i esperar" però defensa la fiabilitat d'aquestes proves" i posa com a exemple que es podrien emprar en zones o territoris on se sospiti una prevalença molt alta de la covid.

Ha augurat que la seva adopció creixerà i que "és fàcil preveure multitud de supòsits d'ús que permetrien anar recuperant aspectes de la vida quotidiana que s'han vist notablement afectats durant la pandèmia". D'altra banda, ha defensat les automostres als instituts per "alleugerir" la càrrega dels professionals.

Argimon, convalescent encara per la covid, explica que l'ús dels test d'antígens per detectar la covid principalment en els primers cinc dies d'evolució està ajudant "moltíssim" en la descongestió dels dispositius assistencial i la capacitat de diagnòstic i resolució.

Dona per superat el debat sobre l'ús dels antigènics en persones asimptomàtiques i defensa que s'han de poder fer tests als contactes estrets però sense "comprometre" els laboratoris de microbiologia, "que ja treballen al límit de la seva capacitat".

Per què si als instituts i no a les farmàcies?

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el president de la FEFAC (federació d'associacions de farmàcies de Catalunya), Antoni Torres. "Sincerament no ho sé, però sí que et puc dir que des de les farmàcies estem treballant perquè això no sigui així" comenta Torres "aquests test són importants per a tenir molt més controlats els asimptomàtics amb alta càrrega viral. Estem treballant per a crear un protocol en les farmàcies i poder participar". Explica el president de la FEFAC.

"Si una persona es fa un *autotest no es pot contaminar a si mateix per això és important que els farmacèutics estiguin protegits davant el virus per ells i els altres". conclou Torres.