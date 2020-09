Per què continuen augmentant els contagis a Catalunya?

Malgrat la mesures que prenem, el coronavirus continua contagiant cada vegada més. què estem fent malament?.

A La Linterna Catalunya ens respon en Salvador Masip, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i investigador a la Universitat de Leicester, "el fet de portar la mascareta ens dóna un excés de confiança i fa que ens exposem a situacions de risc, alhora tenim moltes complicacions com la tornada a l'escola, el transport públic a les grans ciutats que estan saturats per la tornada a la feina, aquesta combinació, per molt bé que ho facis comporta un risc molt elevat." ens explica Salvador.

Afegeix "També cal tenir present que només fem servir la mascareta pel carrer i llocs públics, però ens la traiem amb els amics, sopars, reunions..., potser no és el moment per a fer actes socials, estem al pitjor punt de la segona onada, cal ser conscient, i sacrificar els nostres costums habituals.

En Salvador creu que tot just els problemes han començat ara, i que amb la tornada a l'escola i la manca de recursos, en poques setmanes, anirem a una temporada amb molts casos positius a les escoles, tancaments de classes, etc." explica el professor.



Un altre punt, en aquest cas, sorprenent, és que tot i haver tingut temps per preparar-nos, "a diferència de la primera onada, ara no tenim excusa, ara ja sabem quins són els problemes, com es comporta el virus, sabíem que la tardor seria problemàtica", ni en Salvador, ni ningú ho pot entendre ni donar explicació.



Com tots els virus, la covid també canvia, "per sort ho fa lentament, és cert que ha evolucionat i l’ha fet més hàbil per infectar, però tot i que està canviant, ho fa lentament, i cap canvi ha estat crític, el virus continua essent més o menys igual d’infecciós i igual d’agressiu." conclou l'expert.

La Covid continua tenint la mateixa cara, però això té una part bona, i és que les vacunes que s’estan assajant podran ser efectives.