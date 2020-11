Per evitar contagiar la Covid es recomana viatjar en silenci al transport públic

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i TMB han començat l'operatiu per senyalitzar tots els seus trens per fomentar el silenci en els trajectes i així evitar la propagació de la covid-19.

El primer comboi totalment logotipat ja circularà demà dimarts a la línia Barcelona-Vallès, però la senyalització també s'estendrà progressivament a les altres línies de Llobregat-Anoia i Lleida-la Pobla.

Els trens d'FGC comptaran amb adhesius amb pictogrames –tant a l'exterior com a l'interior- per tal que els usuaris puguin identificar clarament la recomanació de mantenir el silenci, evitar parlar amb altres persones i reduir la interacció social. Tot i això, i per garantir la informació de servei, es mantindran els missatges de megafonia.

Segons FGC, la recomanació de silenci als trens pretén "apel·lar a la solidaritat" de tots els viatgers i fer que es comprometin a respectar amb civisme la resta d'usuaris en el marc de les actuals recomanacions de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM): viatjar amb la mascareta ben posada en tot moment (i per tant, no menjar i no beure durant els trajectes), la recomanació de minimitzar la interacció social, evitant parlar durant els viatges, així com seguir la resta de recomanacions dels operadors de transport.

"Gràcies a la col·laboració de tots els usuaris per mantenir el silenci dins del tren s'aconseguirà un espai més còmode i per tant una experiència en el tren més agradable i satisfactòria", han apuntat des de Ferrocarrils de la Generalitat.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Rosa Alarcón, regidora de mobilitat de l'ajuntament de Barcelona i presidenta de TMB "nosaltres hem estat treballant des del principi del confinament buscant com és el sistema més segur per a viatjar en transport públic, d'aquí que es posés en marxa el tema de les màscares obligatòries" explica la regidora " estem renovat l'aire cada dos minuts i mig tant en vagons de metre com en les andanes i ja tenim gel hidroalcohòlic disponible en totes les estacions"

La recomanació de viatjar en silenci es deu a la intenció de "rebaixar el contagi del virus per l'efecte aerosol, aquestes petites gotetes que desprenem quan parlem. Aquesta mesura unida ales que ja estan aplicant-se faran que viatjar en transport públic sigui encara més segur." conclou la presidenta de TMB