Pequeños trucos para solucionar grandes desatres.

Ni en diez vidas habrías adivinado los mil y un usos que tiene la laca. ¿Producto para el pelo? ¡Olvídate! Después de leer este libro no podrás vivir sin ella. Mantener la limpieza y el orden en casa puede convertirse en una auténtica fuente de estrés en medio del día a día imparable que llevamos, pero viendo a La Ordenatriz, uno puede creer que todo es posible. Bego es madre de siete hijos y una trabajadora incansable, y en medio de todo ello se ha convertido en la gran prescriptora de limpieza en España. ¡No hay mancha ni desteñido que se le resista! Consejos prácticos, trucos impensables y mezclas alquímicas que no habrías imaginado, pero que harán que mantener tu casa limpia se convierta en pan comido. Una casa a la que nos apetece llegar es un hogar, y conseguirlo es más sencillo de lo que parece. Si ella puede, ¿por qué tú no? ¡Solo tienes que seguir sus consejos! La guía infalible con todos los trucos de Bego, La Ordenatriz, para que no haya drama doméstico que se te resista. Pequeños trucos para solucionar grandes desastres «Mi casa, como la tuya y como la de cualquiera, tiene días mejores y peores, porque mi familia numerosa y yo vivimos en ella y porque una cosa es segura: aunque dedicara todas las horas del día y de la noche a limpiarla y ordenarla, nunca estaría perfecta.» Y es que mantener un orden y limpieza totales todo el tiempo es imposible. Incluso para Bego, organizadora profesional, madre de siete hijos de entre ocho y veintitrés años y exitosa influencer gracias a su cuenta de Instagram, La Ordenatriz. Pero, ¡eso no quiere decir que no pueda ser más fácil! Es tan sencillo como cambiar de actitud. «Lo que quiero es ayudarte a conseguir que el orden y la limpieza trabajen para ti.» La vida de Bego y su postura ante el orden pegaron un vuelco tras la muerte de su padre. Su pérdida la dejó desorientada y sumida en el duelo, pero fue también el aliciente para que se replantease su vida desde los cimientos. Sospechando la relación que tenían el orden y la limpieza con su bienestar emocional, la autora se formó como organizadora profesional y descubrió su vocación: ayudar a otras personas a mejorar sus vidas comenzando por sus casas. «Durante los últimos dos años he podido confirmar que mi intuición era cierta: el orden y la limpieza en el hogar contribuyen de forma muy positiva a la paz mental.» Y es que podría decirse que Bego es una auténtica exploradora en lo que a la limpieza se refiere: sus experimentos y su bonita comunidad de seguidores han hecho que su conocimiento en cuanto a manchas, productos de limpieza y materiales hayan alcanzado un nivel enciclopédico. Limpieza, orden y felicidad es una completísima recopilación de todo aquello que su autora ha aprendido en estos años de crisis, aprendizaje y descubrimientos transmitida de la forma más directa y práctica posible para ahorrarte tiempo, hacerte la vida más fácil y conseguir que disfrutes de un hogar y un entorno más agradables.