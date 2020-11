Pel·lícules de gènere per a passar el cap de setmana

Víctor Esquirol és crític de cinema i cada divendres ens recomana i analitza tres pel·lícules d'estrena i si no hi ha estrenes... tres pel·lícules de les diferents plataformes. El cinema mai acaba.

Aquestes són las pel.lícules d'avui:

"Fried Barry"

Barry és un bastard drogoaddicte que és abduït per extraterrestres després d'una de les seves habituals taboles. El propi Barry es converteix en un passatger de si mateix quan un alienígena assumeix el control del seu cos i el porta a fer una passejada per Ciutat del Cap.

"All the dead ones (todos os mortos)"

1899. L'esclavitud acaba de ser abolida al Brasil. Després de la mort de l'última criada, les tres dones de la família Soares estan perdudes en una ciutat emergent com Sao Paulo.

La família, que en el seu moment tenia riquesa, ara està a la vora de la ruïna i intenta adaptar-se. Al mateix temps, la família Nascimento, que treballaven d'esclaus per als Soares, van a la deriva en una societat que no està preparada per a la gent negra recentment alliberada.

"The battery"

Dos ex-jugadors de baseball han de creuar una Nova Anglaterra que ha estat completament devastada. El caràcter oposat de tots dos farà que el viatge sigui fins i tot més complicat. Una Nova Anglaterra repleta de zombis.

"The Battery" porta l'indubtable segell de Jeremy Gardner. A més d'escriure el guió i protagonitzar el llargmetratge, debuta darrere de les càmeres per a donar una nova visió al món postapocalíptic plagat de morts vivents.

La cinta barreja i juga amb el millor del gènere de terror i la comèdia a través d'una clàssica 'buddy movie' o pel·lícula de col·legues.

El film, que va ser rodat en tan sols 16 dies amb un pressupost de 5.300 euros, va tenir una notable difusió en diferents festivals, entre els quals destaca el premi a Millor Pel·lícula en la Setmana Internacional de Cinema Fantàstic de Màlaga i la seva presència en el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges.