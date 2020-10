La patronal de l'oci nocturn celebra reobrir però demana allargar l'horari fins a les quatre de la matinada

El sector de l'oci nocturn ha celebrat aquest dimarts poder reobrir després de dos mesos i mig tancats, tot i que amb limitacions com la prohibició d'ús de la pista de ball o l'aforament limitat al 50%. "Va ser un error tancar-nos el 24 de juliol perquè els contagis s'han multiplicat a través del 'botellón' i les festes il·legals", explica a La Linterna Catalunya el secretari general de la patronal Fecasarm, Joaquim Boadas, que si ha lamentat que l'horari de tancament dels locals s'hagi fixat per a les tres de la matinada. "És insuficient ja que encara no hi ha transport públic i molta gent es quedarà al carrer, amb possibles molèsties de soroll als veïns. S'hauria d'allargar, com a mínim, fins a les quatre de la matinada", ha afirmat Boadas.

"El propi Govern ha reconegut que va ser un error tancar-nos i que nosaltres no som un focus de contagi de la covid-19", ha continuat el secretari general de la Fecasarm.

"Avui s'ha fet un reconeixement que som part de la solució i no del problema, ja que el 'botellón' s'estava convertint en una dificultat insalvable", ha apuntat Boadas, que calcula que un 70% dels locals optaran per obrir les portes al més aviat possible. "Quan es va decretar l'obertura del 18 de juny –modificada el 21 de juny- sense pista de ball molts locals es van fer enrere i un màxim del 50% va obrir", ha recordat el secretari general de la Fecasarm. "Ara serà diferent i crec que el 70% obrirà ja que hi ha molta necessitat de treballar", ha pronosticat Boadas.

"Només hi haurà un 25-30% dels locals que es mantindran tancats i esperaran a poder utilitzar la pista de ball i tenir un horari més ampli", ha afirmat el secretari general de la Fecasarm, que ha aplaudit la "decisió valenta" de permetre obrir l'oci nocturn a Catalunya.

"Es tracta d'un pas més, com també la prova pilot de tests ràpids a la sala Apolo. Estem avançant i guanyant terreny a les notícies negatives", s'ha mostrat confiat Boadas.

"I ara serem la primera comunitat autònoma d'Espanya i dels primers territoris a Europa que reobrirà els locals d'oci nocturn. Només a la República Txeca tenen oberts interiors i exteriors, i a Grècia i Croàcia només exteriors", ha conclòs el secretari general de la patronal Fecasarm.

Mentrestant la resolució encara no ha estat publicada al DOGC i el secretari de Salut, Marc Ramentol, ha atribuït a "aspectes de correcció formal" del document la no publicació al Diari Oficial de la Generalitat de la resolució per reobrir els locals d'oci nocturn. Segons ha explicat Ramentol, es tracta d'un tema de "procediment jurídic".