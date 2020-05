Aquestes són les noticies tractades avui per la Imma a La Linterna Catalunya:

-Passeja per Barcelona en patinet amb una bossa d'escombraries amb 15 quilos de marihuana

Els Mossos d'Esquadra van detenir el diumenge a un traficant que anava en patinet amb 15 quilos de marihuana en una bossa d'escombraries a Barcelona. Va ser detingut per tràfic de drogues i resistència i desobediència als agents de l'autoritat.

Una vegada parat, els agents van comprovar que a l'interior de la bossa hi havia una gran quantitat de cabdells de marihuana. El pes total de la mercaderia va ser de quinze quilos.

-Detingut un funcionari de Lledoners per entrar droga a la presó

Els Mossos d'Esquadra han detingut un funcionari de la presó de Lledoners, al Bages, que ha quedat en llibertat amb càrrecs per ordre judicial i ha estat expedientat per la Generalitat per apartar-lo cautelarment de les seves funcions, acusat d'intentar introduir droga en aquesta presó.

El funcionari de presons va ser detingut dilluns passat pels Mossos d'Esquadra, després d'una investigació dels serveis penitenciaris de la Generalitat, davant les sospites que traficava amb droga en l'exercici de les seves funcions a la presó.

-Atracament de pel·lícula en una joiera de Badalona

Els Mossos d'Esquadra busquen els lladres que han atracat una joieria de Badalona. Els fets han passat a les 16 h d'aquest dijous a la joieria Oro Vivo, dins el centre comercial Montigalà.

els atracadors han trencat l'aparador i han entrat dins l'establiment. Han amenaçat les dependentes amb malls i extintors i han fugit amb les joies.

Els lladres s'han escapat en tres vehicles: dos motos i un cotxe.