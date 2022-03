"Si no pasas, pásala", campanya per concienciar sobre la ITV

Guillermo Magaz es director gerente de AEK-ITV, con el que queremos hablar de la campaña “Si no pasas, pásala”: “Es la campaña que hemos lanzado desde el sector para concienciar a toda la sociedad de que realmente pasar la ITV salva vidas, y no es un trámite. Hemos decidido hacer esta campaña de concienciación, y lo que decimos es que si no pasas de las cosas que realmente te importan, como tus hijos, tus familiares, o el medio ambiente, pues pasa la ITV y así evitarás muchos problemas.” Le preguntamos a Guillermo porqué hay tanta reticencia a la hora de pasar la ITV: “Creo que hemos perdido un poco el foco de muchas cosas con todo lo que nos está pasando, con lo que hemos vivido estos últimos 2 años. Y todo esto nos ha quitado el foco de aquellas cosas que hacíamos de forma más o menos periódica. También ha cambiado el uso que le damos al vehículo, y puede que nos hayamos relajado en cuando a tener bien cuidado nuestro vehículo. Al final es un tema de responsabilidad social, se puede comparar incluso con las vacunas. Hemos demostrado que en Europa somos líderes en cuanto a vacunación, entendemos que si nos vacunamos nos protegemos a nosotros, a nuestra familia, y al resto de la sociedad. Pues con la ITV pasa lo mismo, hemos de hacerlo por nosotros y por los que van en nuestro coche, pero también por el resto de vehículos. Si hay unos cuantos que no lo hacen ponemos en riesgo la vida de todos. Además en España hay un parque automovilístico bastante antiguo, nosotros lo vemos, y la tendencia es a ir a peor, a seguir envejeciendo el parque de turismos. Las principales pruebas que hay que pasar en una ITV siguen siendo la comprobación de múltiples puntos. En un turismo se comprueban 195 puntos, en autocares o vehículos de transporte escolar, se pueden llegar hasta 400 puntos los que se verifican. El defecto que más se detecta es el del alumbrado, y es un defecto que es bastante sencillo de corregir, y sin embargo es el que más se detecta.