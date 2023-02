A partir de l’any 2035 no és podran vendre vehicles de benzina, dièsel o híbrids a tota Europa

El Parlament Europeu ha aprovat l’acord per a la prohibició de la bena de vehicles de benzina, dièsel i híbrids a partir de l’any 2035, com a mesura per a reduir els emissions de diòxid de carboni (CO?). La mesura és va aprovar per 340 vots a favor, 279 en contra i 21 abstencions. Els que van votar en contra, argumentant que és perdran molts llocs de treball i els vehicles seran més cars.



L’objectiu és arribar als zero emissions i això implica que l’any 2035 tots els vehicles venuts siguin elèctrics o de bateria de combustible d’hidrogen. Pel 2030 la finalitat és reduir els emissions de CO? en un 55% en els cotxes i el 50% en els furgonetes, en comparació amb els dades del 2021. Actualment, només el 12% dels vehicles venuts a la Europea són elèctrics, a partir del 2035 no és podrà matricular cap vehicle amb motor de combustió interna o amb tecnologia híbrida.En els darrers anys la indústria automobilística ja està apostant fort pels vehicles elèctrics, llaura quedin dotze anys per desenvolupar els infraestructures necessàries perquè hi hagi punts de recàrrega per a tothom.