A partir de dilluns no caldrà fer quarentena si ets positiu

S'acaben les quanrentenes pels positius de Covid sense símptomes. La Comissió de Salut Pública ha donat llum verda aquest dimarts a la nova estratègia, que normalitzarà la gestió del Covid19 a partir de dilluns vinent. Les proves diagnòstiques es centraran només en entorns vulnerables, el que vol dir que, a efectes pràctics, ja no es comptaran tots els casos. Salvador Massip és metge, investigador, divulgador i escriptor. Amb ell parlem del que passarà a partir de dilluns: “Això no m'ha sorprès, ja veiem que anàvem cap aquí. Però és sens dubte una mala idea. Visc al Regne Unit i veig les conseqüències directes d'haver fet això fa setmanes. La conseqüències és una pujada inmediata, Regne Unit està de pujada, en plena setena onada. I és molt possible que si fem veure que no hi ha pandèmia, si treiem restriccions quan hi ha un virus molt contagiós circulant en gran quantitat, doncs tornarem a tenir una pujada de casos. El problema és que no hi ha una normativa central. Quan passes la responsabilitat a les persones, doncs hi haurà gent que ho farà molt bé i serà responsable, però hi haurà gent que no ho farà perquè no té obligació de fer-ho, i això és un problema. La mascareta redueix el contagi, però no t'aïlla totalment. Tu pots anar escampant el virus si surts de casa. El que s'ha de fer amb els positius és aillar-se, i evitar contagiant a altres persones. Hem de recordar que el virus que tenim ara no és un virus lleu, i és un virus extremadament contagiós. No crec que es pugui anar jugant així amb el virus. Això és tractar la Covid com si fos la grip, una cosa que ja es veia venir, però s'està fent molt abans del que tocaria fer-ho. Fins i tot la OMS ha dit que Europa s'està precipitant, que està anant molt ràpid a l'hora de treure restriccions.