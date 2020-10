A partir de demà els taxistes acamparan davant de Territori per demanar ajudes

El president d'Élite Taxi, Olivier Contel, ha convocat per a aquest dimecres una nova marxa lenta per exigir ajudes per al sector i la regulació de l'oferta davant la caiguda de la demanda com a conseqüència de la pandèmia i ha anunciat la intenció d'acampar indefinidament davant el Departament de Territori i Sostenibilitat.

La marxa sortirà a un quart de deu del matí de les Torres Venecianes i es desplaçarà per Gran Via, l'Avinguda Urgell fins a finalitzar a l'Avinguda Josep Tarradellas, davant el departament.

Contel ha subratllat que no es mouran d'allà fins que no els rebin el director general de Transports i Mobilitat, David Saldoni; el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, o el conseller, Damià Calvet.

Els taxistes ja s'han desplaçat fins a la conselleria aquest dimarts, tot i que només eren 150 vehicles davant els més 700 d'ahir ja que no totes les associacions han secundat la marxa avui.

Demà, però, hi tornaran i s'hi quedaran fins que no siguin rebuts per la Generalitat, tot i que impliqui, ha dit Contel, haver d'estar al carrer a les deu de la nit, quan comença el toc de queda.

Aquest dilluns, més de 700 taxistes van reclamar ajornaments d'impostos i una moratòria als bancs pels préstecs per poder pal·liar la caiguda en picat d'ingressos. "Hi ha 4.000 cotxes que cada dia estan parats. No ens importa estar aturats al pàrquing o al mig de la Gran Via. I així fins que ens donin una solució", ha explicat el president d'Élite taxi a La Linterna Catalunya.

A la tarda, una representació dels taxistes es van reunir amb la delegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera, i es va acordar que s'establiria una línia directa amb el Ministeri de Transports i una reunió en els pròxims dies per fer seguiment de les seves reivindicacions.