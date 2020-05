La pandèmia suposa un alt risc de retrocés a la inclusió de persones amb discapacitat

L'estat d'alarma i el confinament han situat a la població catalana davant una experiència totalment desconeguda, tant a nivell individual com col·lectiu.

Sense antecedent previ, les famílies s'han trobat davant la imposició de romandre molts dies en un espai limitat; en algunes ocasions persones soles, en unes altres, acompanyades únicament pel seu nucli familiar més pròxim. Una situació que pot generar incertesa i, en molts casos, disparar sentiments de solitud, estrès o ansietat.



Però, afecta aquesta situació de manera similar a tots? com la viuen les famílies que tenen a persones amb discapacitat, màximament quan són nens?



Des que es va decretar l'estat d'alarma, el moviment associatiu de la discapacitat, especialment quan és de tipus psíquic, s'ha manifestat amb intensitat per a reivindicar la situació excepcional a la qual han de fer front els seus associats.

Entitats de persones amb TEA o problemes de salut mental han defensat que, per a moltes persones amb discapacitat, la permanència indefinida en el seu domicili podria implicar afeccions greus en el seu benestar físic i emocional.

La present anàlisi ha quantificat aquesta realitat en xifres: un rotund 90% dels enquestats a Catalunya manifesta que el confinament és més complicat quan hi ha una persona amb discapacitat en la unitat familiar, especialment quan és psíquica o intel·lectual.



I encara que la llei va donar llum verda per a sortir al carrer a persones amb certes discapacitats, segons paraules de Sara Grimaldi, responsable del plà familia de la fundació adecco “aquestes sortides són un mínim que no arriba a suplir l'activitat ni les relacions socials que el nostre fill tenia abans de la COVID-19, amb el que es produeix una notable deterioració en els avanços que havíem anat aconseguint”.



Un majoritari 66,7% de les famílies catalanes opina que la crisi de la COVID-19 suposarà una reculada en el repte de la plena inclusió dels seus fills amb discapacitat. Sostenen que, durant els dies de confinament, “s'ha desfet gran part del camí” i que en alguns aspectes, principalment el social, tindrà un impacte negatiu en l'evolució dels seus fills amb discapacitat.



En aquest sentit i, enfront d'un 5,6% que continua amb les seves teràpies per ser considerades “essencials” (vinculades a drets bàsics com l'alimentació, la higiene o l'atenció mèdica), un 66% ha hagut de suspendre totalment aquestes teràpies, tractaments i/o rutines formatives. mentre que un 27,5% pot continuar mantenint algunes d'elles via online.



Així, s'han tancat centres de dia i suspès serveis educatius que impedeixen a les persones amb discapacitat continuar amb hàbits molt integrats en el seu dia a dia. Activitats com la equinoterapia, la rehabilitació en l'aigua o tractaments d'integració sensorial s'han vist paralitzats de manera sobtada, fins a un altre avís.

Tot això ha repercutit, al seu torn, en la unitat familiar, trobant-se de sobte davant la tessitura de reinventar-se 24 hores per a omplir els dies de persones amb discapacitat que tenien rutines molt marcades. Sara Grimaldi destaca que: “és més important que mai estar prop de les famílies i fomentar, en la mesura que sigui possible, la continuïtat en les intervencions professionals, si no poden ser presencials, via online. Més enllà de l'aspecte acadèmic, recuperable, la prioritat ha de ser la gestió emocional d'aquesta crisi. És fonamental transmetre calma, estabilitat i una informació adequada a l'enteniment de la persona amb discapacitat”.