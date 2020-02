Pacients de malalties inflamatòries intestinals deixen el tractament per por al coronavirus

La infecció pel coronavirus ha produït l'alarma dels pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal tractats amb immunosupressors o biològics. En aquest sentit, des de la Societat Catalana de Digestologia, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, volem enviar un missatge tranquil·litzador a tots els pacients. El coronavirus produeix uns símptomes molt similars al virus de la grip i té un risc de complicacions i mortalitat similar als de la grip. Entre el 15-20% dels pacients que són diagnosticats requereixen hospitalització i la mortalitat se situa al voltant del 2%, inferior a la dels casos greus hospitalitzats de grip.

No tenim dades fiables sobre la relació del nou coronavirus amb la malaltia inflamatòria intestinal. Fins ara, però, no s'ha descrit que els pacients amb malaltia inflamatòria intestinal siguin un grup de risc que desenvolupi formes més greus de la malaltia. Si busquem dades d'infeccions similars, tenim molta informació sobre la grip. El risc de tenir grip és una mica superior en els pacients amb malaltia inflamatòria intestinal. L'únic fàrmac que s'ha relacionat amb un major risc de grip són els corticoides. Per contra, no s'ha vist que les tisopurines ni els fàrmacs biològics augmentin el risc de la infecció o infecció greu. Tots els indicis suggereixen que el coronavirus es comportarà com el virus de la grip, potser fins i tot amb un risc menor.

El que ha motivat l'alarma han estat les dràstiques mesures de confinament de poblacions senceres per un virus que és poc greu, però que té un risc molt alt de transmissibilitat. El motiu de les mesures d'aïllament és intentar evitar que es dissemini per tot el planeta, com ja fa anys va passar amb el virus de la grip, i que es converteixi en una pandèmia o en un virus estacional al qual ens hauríem d'enfrontar any rere any.

Parlem Dr.Xavier Calvet, president de la societat catalana de digestologia de l'acadèmia de ciències mèdiques de Catalunya.