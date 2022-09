Un pacient demana hora per a una ecografia a Granollers i li donen cita d'aquí a dos anys

Un home demana hora a l'Hospital de Granollers per a una ecografia al peu i li donen cita d'aquí a dos anys. Segons ha explicat Vallès Televisió, el seu metge de capçalera li va sol·licitar la prova per analitzar un dolor permanent que té al peu i l'hi van donar, però a dos anys vista, en concret per al 29 d'octubre del 2024.

L'home va preguntar al centre si era un error, però li van respondre que no, que tenen molta demanada i falta de personal, i que la llista d'espera per a casos no urgents es pot allargar fins als dos anys.

Dos anys d'espera per a una ecografia a Granollers

El pacient que va anar al centre d'assistència primària perquè té un problema en un nervi del peu que li causa dolor permanent quan camina. Per aquest motiu, la doctora li va demanar aquesta prova, que permet tenir imatges de tendons, músculs, articulacions o lligaments.

L´home no entén que amb aquesta llista d'espera a Granollers no li programin la prova en un altre centre sanitari proper, com l'Hospital de Sant Celoni.

El centre prioritza altres proves en moments d'alta demanda

Fonts de l'Hospital de Granollers han indicat que es programen entre cinc i sis proves diàries d'aquest tipus i que, en moments d'alta demanda i falta de professionals, es prioritzen amb criteri clínic proves com els TACs o les ressonàncies magnètiques determinants per a processos oncològics.

L'hospital admet que, després de la pandèmia del covid i amb la reactivació de tots els processos diagnòstics a l'atenció primària, s'ha incrementat "considerablement" la demanda de proves en aquest centre i que s'està treballant per disminuir els temps d'espera.