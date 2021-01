Oxfam avisa que la pobresa es dispararà a Catalunya per la pandèmia

La pobresa severa podria augmentar a Espanya en 790.000 persones i arribar a 5,1 milions a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, amb el que "l'efecte d'aquest cop ens portaria a nivells de pobresa inèdits", segons l'informe anual de desigualtat que publica l'ONG Oxfam Intermón amb motiu de la celebració del Fòrum de Davos.

En aquest informe, subratlla que amb la crisi "sense precedents" generada per la pandèmia, aquesta xifra de persones en situació de pobresa extrema, que són les que viuen amb menys de l'equivalent a 16 euros al dia, suposa un augment des del 9,2% registrat abans de la pandèmia fins al 10,86%.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Àlex Prats, responsable dels temes de desigualtat i portaveu d'oxfam "Les dades demostren com la pandèmia s'ha acarnissat amb les persones més vulnerables." explica Prats

De les dades es desprèn que la taxa de pobresa relativa a Espanya passaria del 20,7% fins al 22,9%, la qual cosa suposa un milió de persones més per sota de la línia de pobresa, estimada en 24 euros al dia, fins a aconseguir els 10,9 milions de persones durant el 2020.

Segons l'ONG, les persones més pobres a Espanya haurien perdut, proporcionalment, fins a set vegades més renda que les més riques.

Els ERTOs i l'IMV

L'anàlisi econòmica i social d'Oxfam avalua les polítiques públiques posades en marxa en 2020 per a "protegir la població com els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) o l'Ingrés Mínim Vital (IMV), que necessita millores urgents en la seva posada en pràctica" perquè els resultats inicials no han estat els esperats." explica Prats.

Per a Oxfam, els ERTO "han salvat a centenars de milers de persones de la pobresa i la desesperació" ja que poden haver evitat que més de 710.000 persones hagin caigut en la pobresa, la qual cosa ha suposat un important canvi respecte a l'anterior crisi.

Una mesura "essencial" per a limitar l'increment de la pobresa: la seva reducció s'estima en 1,17 punts en l'índex Gini, que mesura el grau de desigualtat.