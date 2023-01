Orquestra ReuSónica, música amb residus per un món sostenible

Fan música amb residus. Agafen objectes en desús i els converteixen en instruments musicals que utilitzen després en concerts per sensibilitzar la societat a través de la música i de la reutilització creativa de materials de rebuig. L’Orquestra ReuSónica Trío és un projecte musical sorgit a Barcelona davant “la necessitat de canviar d’hàbits per reduir la nostra petjada ambiental”, explica Rocco Papìa, encarregat de la secció de cordes del grup. Els tres músics que integren l’ORT experimenten des de fa anys en la interpretació de peces amb objectes inusuals, però ara han decidit unir forces amb una vocació mediambiental. Segons explica un altre dels integrants de la banda, Xavi Lozano, “esperem que el públic vegi que estem llençant massa coses i que una sortida és l’artística”. A més, afegeix, “volem que hi hagi una transformació“. El Xavi és un músic especialitzat a transformar pràcticament qualsevol objecte en un instrument de vent i conegut per haver participat en diversos programes de ràdio i televisió. La part rítmica és responsabilitat d‘Antonio Sánchez Barranco, col·laborador d’artistes com Maria del Mar Bonet, Miguel Poveda, Sílvia Pérez Cruz o Chicuelo. Defensa que en el seu camp, el de la percussió, “qualsevol cosa pot ser un instrument i treure-li partit encara que sigui quelcom per jugar Concerts i tallers amb música, ecologia i creativitat

L’Orquestra ReuSónica Trío ha actuat en festivals com el Mar de Mares, el Dixieland Jazz o el Barcelona Districte Cultural. En els seus concerts combinen diferents estils, des del jazz més improvisat a la música popular. Trobem, per exemple, versions del guitarrista John McLaughlin o del cantautor Lucio Dalla, cançons tradicionals de països mediterranis i sud-americans i temes propis.

Rocco Papìa, que a banda de tocar i construir els instruments de corda és també el cantant i compositor de la formació, explica que la qualitat de la música és un factor primordial per a ells en els directes. Assegura, a més, que els seus concerts “són didàctics i sorprenents, en què expliquem històries sobre els objectes que utilitzem i fem divulgació sobre el medi ambient”.

De fet, la divulgació continua quan els tres músics baixen de l’escenari, ja que organitzen tallers de construcció d’instruments musicals amb residus dirigits al públic familiar així com classes magistrals per a músics i creadors en general.