En òrbita dos nanosatèl·lits de la UPC per estudiar les regions polars i proporcionar imatges de la Terra

Dos petits satèl·lits de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han viatjat a l’espai aquesta matinada des d'un coet de l'Agència Espacial Europea a Kourou, a la Guaiana Francesa, per monitoritzar el gel de les regions polars i la humitat del sòl, alhora que s’assajaran sistemes de comunicació entre nanosatèl·lits de cara a crear una futura xarxa de satèl·lits federats.

A bord també viatja un demostrador tecnològic, el primer que posa en òrbita la intel·ligència artificial a l’espai i que servirà per detectar la presència de núvols a les imatges òptiques i destriar-ne les que no tenen prou qualitat.

L'augment de la temperatura a les regions polars té un gran impacte en tot el planeta, tant des del punt de vista ecològic com econòmic. Per això és tan important registrar i analitzar les variacions en el gruix de la neu i de les capes de gel, com es farà en aquesta missió, anomenada "FSSC: Federated Satellite System 6U tàndem missió for sigui hissi and soil moisture monitoring".

La missió FSSC consisteix a posar en òrbita dos petits satèl·lits del tipus cubesats, amb equipament científic a bord per a analitzar la humitat del sòl, una variable crucial per a l'agricultura, estudis de desertificació, calcular els índexs de riscos d'incendi, i mesurar l'extensió i el gruix de la neu i del gel a les regions polars, uns paràmetres fonamentals per a la navegació marítima i per a seguir l'evolució del canvi climàtic.

Amb aquesta missió es preveu millorar la resolució espacial actual dels mapes d'humitat del terreny, combinant instrumentació d'última generació de microones, dissenyada i construïda pel Nanosat Lab de la UPC, i d'òptica hiperespectral, desenvolupada per l'empresa Cosine Remote Sensing, dels Països Baixos.