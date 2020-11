Operacions solidàries de cataractes per a persones sense recursos

La Fundació de l'Institut de Microcirurgia Ocular (Fundació IMO), entitat la missió de la qual és millorar la visió i la qualitat de vida de les persones, reforça amb 30.000€ d'una donació el seu programa solidari ‘Objectiu Cataractes’, centrat en el tractament gratuït de cataractes avançades per a persones en situació de precarietat econòmica.

D'aquesta manera, Fundació IMO realitzarà intervencions quirúrgiques solidàries de cataractes, patologia que és la primera causa de ceguesa del món i que afecta a més del 50% dels majors de 65 anys.

Des de la seva posada en marxa l’any 2013, el programa Operació Visió, del qual forma part ‘Objectiu Cataractes’, ha destinat més de 356.000€ a prop de 300 intervencions i tractaments oftalmològics gratuïts a més de 250 pacients.

Importància de la prevenció i del tractament



Les cataractes consisteixen en la pèrdua de transparència del cristal·lí, l'estructura ocular que actua de lent natural de l'ull, la qual cosa impedeix el pas nítid de la llum a la retina. Les cataractes impliquen una pèrdua progressiva de visió i són la primera causa de ceguesa al món.

Es calcula que 17 milions de persones pateixen ceguesa evitable per cataractes a tot el món, i als països desenvolupats les cataractes són la patologia oftalmològica més operada.

Més del 80% de les cataractes estan relacionades amb l'edat, ja que l'envelliment és el principal responsable de la patologia. Més de la meitat dels majors de 65 anys pateixen cataractes, prevalença que continua creixent a causa de l'augment de l'esperança de vida i a l'envelliment de la població.

Afectacions, tractament quirúrgic i prevenció

Els pacients de cataractes pateixen símptomes com visió borrosa, ennuvolada o doble; enlluernaments; molèstia excessiva davant la llum; disminució de la sensibilitat a colors, contrastos i relleus o augment de la miopia, entre altres. Aquests símptomes afecten de manera important en la vida quotidiana dels pacients, que pateixen més caigudes i accidents, tenen dificultats per a conduir i són, en definitiva, més dependents del seu entorn familiar o social.

El tractament per a aquesta patologia és la intervenció quirúrgica mitjançant una cirurgia consistent en l'eliminació del cristal·lí i la seva substitució per una lent artificial. Aquesta intervenció és eficaç i segura i es pot practicar cada vegada més d’hora per a minimitzar l'impacte de la patologia. No obstant això, les cataractes són tan comunes que la seva intervenció genera importants llistes d'espera.

La cataracta no es pot prevenir, però sí que es pot diagnosticar de manera precoç. IMO recomana revisions periòdiques amb l'oftalmòleg a partir dels 40 anys d'edat i evitar mals hàbits que poden contribuir a la seva aparició, com el tabac, l'alimentació desequilibrada i l'exposició acumulada al sol sense protecció.