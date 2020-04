”Olot, crónica de un secuestro” el llibre del segrest civil més llarg de la història d'Espanya

L'any 1992, la farmacèutica d'Olot, Maria Àngels Feliu és segrestada davant de la porta de la seva casa. La Guàrdia Civil i la Policia Local inicien una cerca a contrarellotge per a trobar-la, però els rastres són contradictoris i no aconsegueixen seguir cap pista fiable.

L'any 1994, 492 dies després del seu segrest, Maria Àngels apareix en una gasolinera d'una població llunyana al seu domicili.

Qui va retenir a Maria Àngels durant més de 16 mesos? Com es va desenvolupar la recerca? Per què es va allargar tant? Qui va sortir beneficiat?Jacinto Vicente Hernández, secretari judicial del cas, narra de forma novel.lada la història real del qual encara avui és el segrest civil més llarg de la història d'Espanya sense motius terroristes de fons.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb ell "el llibre el vaig escriure per una promesa que li vaig fer a la meva filla, pel meu lloc professional porto casos interessants i la meva filla em va dir que un dia hauria d'escriure un llibre" ens explica Jacinto "en el llibre, a part de la història que ja coneixem, surten dades que no van sortir a la llum pública en el seu moment, com per exemple, la resolució del segrest". segueix "Al llarg de la recerca vam tenir accés a informació privilegiada, que ningú esperi un llibre morbós, és la recerca tal com es va produir. Hi ha alguna part novel.lada però en un 95% són els fet de la recerca tal com va succeir."



A més d'aquest llibre ja publicat, Jacinto ja està treballant en el seu segon llibre "ara estic treballant en un segon llibre sobre l'incendi de l'edifici Windsor a Madrid". explica. Ho esperem en candeletes.