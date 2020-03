OCU denuncia la venda per internet d'un producte miracle contra el coronavirus

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha denunciat a una empresa que a través de la seva pàgina web ofereix com a ganxo per a la subscripció a la seva revista un oli essencial que serveix per a curar el coronavirus.

En la seva denúncia davant l'Agència Espanyola del Medicament i Producte Sanitari (AEMPS), l'organització adverteix que aquesta empresa, utilitza la crisi del coronavirus, per a intentar captar subscriptors a la seva revista, una publicació sobre suposades teràpies alternatives, la majoria d'elles sense aval científic.

OCU assenyala que, amb independència de l'ànim oportunista i irresponsable d'aquesta empresa, que no té escrúpols a utilitzar la por de molts ciutadans enfront de l'extensió de l'epidèmia com a ganxo per a per a vendre les seves publicacions, l'empresa incompleix clarament el Reial decret 1907/1996, de 2 d'agost, sobre publicitat i promoció comercial de productes, activitats o serveis amb pretesa finalitat sanitària en oferir un suposat remei secret que “ha demostrat ser eficaç enfront del coronavirus” sense cap mena de justificació ni aval científic.

L'Organització demana a l'Administració que vaig actuar amb la màxima duresa contra aquest tipus d'empreses que aprofiten les circumstàncies excepcionals en les quals ens trobem per a oferir aquest tipus de productes miracles amb arguments de xerraires.

En aquest sentit OCU recomana a tots els consumidors extremar la prudència davant les ofertes que poguessin rebre de productes de tota mena en relació amb el coronavirus o la quantitat ingent de faules que circulen a través d'internet i les xarxes socials. Recorda que no existeix cap mena de producte que freni, curi o redueixi els efectes del coronavirus. L'única cosa realment eficaç és seguir les recomanacions oficials per a frenar entre tots l'expansió del virus.