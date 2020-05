La ocu denúncia que els nous terminis de la ITV escurcen la seva validesa fins a 6 mesos

A l'inici de l'estat d'alarma i a conseqüència del tancament de les estacions per a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), es va ajornar l'obligació de portar el cotxe per a la seva revisió.

Ara, per a evitar la previsible saturació de vehicles, s'han augmentat significativament els terminis, fins al punt que el propietari d'un vehicle amb data de validesa fins al 16 de maig tindria fins a 180 dies més per a portar-ho a la Inspecció.

El problema, segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), és que la nova normativa no contempla que la data de cara a la següent revisió s'ampliï en la mateixa proporció, escurçant així el següent període d'espera fins a sis mesos sense que existeixin motius tècnics que el justifiquin.

OCU traslladarà al Ministeri d'Indústria una sol·licitud perquè, una vegada realitzada la pròxima ITV, es mantinguin els terminis establerts fins ara, que, per al cas d'un turisme, són de 12 mesos quan el vehicle té més de 10 anys i de dos anys per als vehicles d'entre 4 i 10 anys d'antiguitat.

"No hi ha cap raó tècnica que avali el fet d'escurçar el període de validesa de la ITV prorrogada" ens explica Enrique García, portaveu de la OCU, "ja que els requisits tècnics i de seguretat que han de passar els vehicles són els mateixos que en la no prorrogada. No pot ser que les taxes a abonar siguin les mateixes, mentre que la validesa sigui menor."

OCU a més, recorda als conductors que no van passar la ITV al seu cotxe abans de l'estat d'alarma, que demanin cita quan es reobrin les estacions i no utilitzin el seu vehicle si no és per a realitzar la inspecció. En cas contrari podrien enfrontar-se a una sanció de 200 euros.