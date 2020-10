OCU denuncia la discriminació fiscal en l'impost de successions

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), denúncia les enormes diferències en la tributació l'Impost de Successions i Donacions entre les diferents Comunitats Autònomes.

L'Impost sobre Successions i Donacions és un dels tributs cedit a les Comunitats Autònomes, de tal forma que tenen la potestat de regular uns certs aspectes com la tarifa, reduccions, deduccions, bonificacions, etc. Aquesta potestat reguladora implica que la tributació de les herències i donacions sigui molt més onerosa en les unes respecte a les altres.

OCU recorda que en l'Impost de Successions s'aplica la normativa de la comunitat autònoma en la qual el mort hagi residit un major nombre de dies dels cinc anys anteriors a la defunció.

Per al cas de l'Impost de Donacions, si es tracta d'una donació d'immobles s'aplica la normativa de la comunitat on estigui situat l'immoble; i si és un altre bé (diners, fons d'inversió, accions…), s'aplica la normativa de la comunitat en la qual el donatari (qui rep la donació) hagi residit un major nombre de dies dels cinc anys anteriors a la donació.

Les citades diferències poden arribar a ser abismals, de centenars i centenars de milers d'euros, així, per exemple, deixar en herència dos milions d'euros a un fill de 25 anys mancat de béns, pot suposar no haver de pagar res a Cantàbria, però haver de tributar gairebé per 600.000 euros a Astúries. I si se li passés aquests mateixos diners mitjançant una donació, mentre que a Cantàbria no pagaria res, el “regal” podria costar més de 600.000 euros segons la norma d'Extremadura.

Davant aquestes abismals diferències, OCU aconsella estar informat sobre les mateixes abans de prendre qualsevol decisió respecte a la transmissió del patrimoni, perquè precisament aquestes desigualtats fan convenient als patrimoni mitjans i alts planificar una transmissió “mortis causa” o “inter vivos”, seguint els consells i trucs d'OCU.

OCU ha elaborat un informe en el qual consta de manera detallada les especificacions, requisits, així com les novetats i particularitats de cada comunitat.

OCU reivindica que els impostos han de ser justos i iguals en tots els territoris per a evitar discriminacions i privilegis. Per això, l'Organització denuncia les discriminacions fiscals existents avui dia segons el lloc de residència i reclama una neutralitat fiscal en la qual el fet de residir en un lloc o en un altre no suposi un element diferenciador que perjudiqui o beneficiï a cap contribuent.