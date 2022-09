OCU denúncia diferències de fins al 300% en el preu de la grua municipal

l servei de grua i 25 hores de dipòsit costa de mitjana 117 €, però hi ha grans diferències entre ciutats: Saragossa (205 €) i Barcelona (198 €) són les més cares; un cost elevadíssim si es compara amb ciutats com Melilla (51 €) o Àvila (55 €).



Un estudi de les tarifes que cobren els ajuntaments per la retirada d'un vehicle per la grua i la seva posterior custòdia durant 25 hores realitzat per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) revela diferències de fins al 300% entre 54 grans ciutats (les capitals de província, més Ceuta, Melilla, Gijón i Vigo). Diferències que van dels poc més de 50 euros que costaria a Melilla o Àvila als 205 euros que aconseguiria aquest mateix servei a Saragossa i els 198 euros a Barcelona. La resta de capitals catalanes també estan entre les ciutats més cares: Lleida (154 euros), Tarragona (120 euros) i Girona (108 euros).



La Llei de Trànsit i Seguretat Viària assenyala que els vehicles poden ser retirats de la via pública per l'Ajuntament quan constitueixin un perill, causin pertorbacions per a la circulació, o estiguin aparcats indegudament. Aquest servei municipal de retirada té un cost mitjà de 99,04 euros, però les diferències són extremes en ciutats que com Saragossa (180 euros), Barcelona (173 euros) i Sant Sebastià (160 euros) apliquen una taxa molt més elevada que el cost raonable d'aquest servei per una empresa privada.



A més, la custòdia del vehicle en les dependències municipals fins a la seva retirada pel propietari afegeix en moltes altres ciutats una penalització extra en aplicar un gran part dels dipòsits tarifes per dies complets. Així, mentre que els aparcaments privats han de cobrar exclusivament pel temps real de prestació del servei, 47 dels 54 dipòsits municipals analitzats facturen per dies complets, incrementant artificialment la factura d'aquest servei: per exemple, 46 euros a Sòria o 56 euros a La Corunya.





En definitiva, OCU denuncia que molts ajuntaments troben en la taxa de retirada i dipòsit una via fàcil d'augmentar la recaptació, convertint-la així en una sanció encoberta.