OCU demana un IVA zero per a mascaretes i gels hidroalcohólics

El passat 9 de juny el Govern va aprovar l'RDL 21/2012 que manté l'obligació de l'ús de la màscara una vegada que finalitzi l'estat d'alarma i comenci el període de nova normalitat. Aquesta extensió de l'obligació de l'ús de les màscares tindrà un important impacte en econòmic en les famílies que a partir ara afrontaran un “nou rebut” mensual que de mitjana pot suposar 110 euros al mes.

Mancant que el Govern assumeixi la gratuïtat total del subministrament de les màscares, OCU demana una rebaixa substancial del preu d'aquestes. D'una banda, una vegada normalitzades les condicions de subministrament OCU considera que el preu màxim de les màscares quirúrgiques, 0,96 € és molt elevat, en comparació amb els que existien abans de la pandèmia, per la qual cosa demana una revisió d'aquest, i que alhora es fixin preus màxims per a la resta de les categories.

A més, com a forma ràpida per a baixar el preu, considera que s'ha d'aplicar un IVA zero temporal per a tots els productes sanitaris o no, que serveixin per a la prevenció del coronavirus. Aquest IVA és actualment del 21% i encareix el preu de productes que a conseqüència de la crisi avui són primera necessitat per a la totalitat dels consumidors.

OCU considera que l'obligatorietat de l'ús de les màscares hauria de suposar que aquestes fossin gratuïtes per a totes les famílies, almenys en un comunicat i sobretot per a les famílies en situació de vulnerabilitat, que han augmentat a conseqüència de la crisi, per a això ha posat en marxa la campanya #mascarillasparatodos per a demanar al Ministeri de Sanitat que:

-Garanteixi l'accés dels ciutadans a les màscares més adequades a les seves necessitats.

-Fixi el preu de tots els tipus de màscares i que aquest sigui assequible per a tots els ciutadans.

-Subministri un mínim de màscares gratuïtes als ciutadans, que cobreixi almenys en part les necessitats mínimes.

-Faciliti a les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, la gratuïtat total de les màscares necessàries.