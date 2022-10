OCU Catalunya denúncia la reactivació de l'estafa de la “doble anomenada”

Mitjançant una trucada falsa en nom de la pròpia companyia de telefonia s'adverteix d'una pujada immediata de les tarifes i a continuació rep una trucada amb una suposada oferta recomanada per OCU.

L'organització ha denunciat davant la policia la utilització fraudulenta del seu nom i l'estafa als consumidors.

OCU demana a totes les companyies que auditin els seus procediments de captació per a evitar aquest tipus de portabilitats fraudulentes



La Delegació a Catalunya de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha tornat a rebre en l'últimes setmanes queixes de consumidors que són víctimes d'una pràctica fraudulenta que té com a fi canviar-los de companyia mitjançant l'engany. Es tracta de l'estafa de la “doble anomenada”: una per a advertir-li d'una (falsa) pujada de preus i una altra per a oferir-li una (falsa) oferta avalada per OCU.



L'intent d'estafa afecta a la majoria de les operadores i la dinàmica, amb diferents variacions, sol ser la mateixa. L'usuari rep una trucada suposadament del seu operador de telefonia en la qual se li comunica una pujada immediata d'entre 15 i 20 euros al mes en la seva tarifa. Quan l'usuari protesta, se l'informa que té dret a canviar de companyia, per a això li conviden a inscriure-li en un presento registre d'usuaris disconformes regulat per OCU que permet a altres empreses oferir-li una tarifa similar.

Als pocs minuts l'usuari rep una trucada d'una altra companyia que li ofereix una oferta més interessant, a vegades esmentant a més que és la recomanada per OCU. Si dubte o no està convençut, als pocs minuts l'usuari tornarà a rebre una trucada de qui diu representar al seu propi operador per a advertir-li de la immediata aplicació de la pujada, tret que vulgui canviar d'operador. Òbviament, tot és fals.

Alguns usuaris indiquen que no veuen reflectits en la pantalla del seu mòbil el número d'origen de la trucada, però en aquells casos en els quals el número es visualitza tampoc és una ajuda per a identificar als responsables de l'engany ja que un consumidor no pot identificar a una empresa a partir del número de telèfon. OCU Catalunya denuncia l'opacitat que existeix a l'hora de determinar qui és responsable d'un número de telèfon que s'utilitza per a fer trucades de tipus comercial.

OCU ha denunciat a més davant la policia la utilització del seu nom per a avalar pujades o recomanar operadores. Les denúncies rebudes afecten a tot el territori nacional.

Al mateix temps, OCU s'ha posat en contacte amb les operadores, per a advertir-los d'aquesta pràctica i de les possibles responsabilitats en les quals puguin incórrer per l'engany que suposa per als consumidors i el perjudici que els pugui generar. OCU denuncia que la pràctica totalitat de les companyies recorren a subcontractes per a dur a terme les tasques de captació de nous clients, i traslladen a aquestes la responsabilitat directa per aquestes pràctiques enganyoses, encara que són, d'altra banda, les directes beneficiades.



La Delegació d'OCU a Catalunya recorda que en cas d'una pujada unilateral de preus el consumidor té una sèrie de drets que són:



Preavís de 30 dies (generalment, es fa per escrit i al costat de la factura).

L'usuari pot acatar la pujada, però, si no està d'acord amb ella, podrà canviar de tarifa o companyia sense cap penalització, encara que tingui permanència.



OCU adverteix a tots els consumidors que per a evitar l'estafa de la “doble anomenada” segueixin les següents recomanacions:



Desconfiï de crides des de números ocults o desconeguts.



Si té trucades perdudes de números desconeguts, no retorni aquesta crida. OCU mai autoritza l'ús del seu nom per a activitats publicitat o activitats comercials d'empreses. Si una companyia utilitza OCU com a argument de venda, ja té un motiu per a desconfiar.



OCU ofereix les seves recomanacions exclusivament a través de les seves publicacions (revistes o pàgines web, notes de premsa…) i si li ofereixen una bona oferta per via telefònica, demani sempre que la hi enviïn per escrit via email o verifiqui la veracitat dels detalls de l'oferta, cridant vostè directament a la companyia que la hi ofereix.



A més, si contracta fora de la botiga física, OCU recorda que l'usuari disposa del dret de desistiment que li atorga 14 dies naturals per a penedir-se de la seva decisió.