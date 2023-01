OCU Catalunya adverteix de creixents estafes en plataformes en línia de segona mà

Ha de desconfiar-se dels compradors que a l'hora de pagar o organitzar l'enviament exigeixen continuar fora de la plataforma de l'aplicació.De la mateixa manera, convé ser cautelós amb aquells venedors amb pressa per vendre, amb un perfil molt recent (dies) o si el producte és molt barat. I compte amb els links on es demani facilitar les dades bancàries amb l'excusa d'ingressar diners en el seu compte. Són intents de phishing.





Barcelona, 23 de gener de 2023. El frau en línia suposa ja al voltant del 90% de tots els ciberdelictes, segons la policia. I la seva incidència no fa sinó augmentar, en bona part aprofitant l'estirada de les plataformes de compravenda de productes de segona mà , adverteix l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

En concret, la Delegació d'OCU a Catalunya ha tingut constància de diversos fraus en webs de productes de segona mà en els quals un presumpte comprador amb perfil fals s'interessa en un producte d'un cert valor (entre 400 i 1.000 euros) i proposa continuar la gestió fora de l'aplicació amb l'excusa d'estalviar-se les despeses associades a l'ús de la plataforma. Si el venedor accedeix, li demanaran un correu electrònic per a continuar amb l'operació. No solen regatejar en el preu i mostren una certa urgència a tancar el tracte. El parany es materialitza quan el venedor rep un correu amb un enllaç d'una suposada entitat bancària que sol·licita les dades de la seva targeta per a ingressar en el seu compte l'import acordat. En el moment en què el venedor faciliti les dades es consumeixi l'estafa, ja que s'usaran per a sostreure-li diners o realitzar compres amb la seva targeta.

OCU adverteix que, en mantenir la conversa fora de la plataforma, aquesta no pot monitorar i protegir la compravenda, eliminant per exemple l'enviament d'enllaços web o detectant altres intents de frau. Al mateix temps que dificulta la possibilitat de reclamar posteriorment a aquesta plataforma. Per tot això, l'Organització ofereix cinc recomanacions bàsiques per a prevenir problemes.

Prioritzi webs o plataformes conegudes i no surti d'elles, ja que disposen de controls interns de seguretat per a detectar tot tipus de fraus. Desconfiï dels compradors o venedors que a l'hora de pagar o organitzar l'enviament exigeixen continuar fora d'ella. Abans de comprar o vendre o un producte revisi el perfil de l'altra part. Sigui especialment cautelós amb perfils amb poca antiguitat i sense ressenyes, sobretot si tenen molta pressa per tancar la gestió o el producte que anuncien és especialment barat.

La petició de dades de l'altra part, com un correu electrònic o un telèfon de contacte pot ser l'inici d'un intent de phishing. Desconfiï dels links que li arribin per aquests mitjans, podrien sol·licitar-li les seves dades bancàries amb alguna excusa aparentment raonable. Tampoc és bona idea deixar una foto del DNI, podrien suplantar-li la identitat. Per als pagaments, aprofiti les eines que ofereix la plataforma. Però si finalment opta per comprar o vendre el producte en persona, prioritzi l'efectiu. Si li fan un bizum, asseguri's que no li estan demanant acceptar una sol·licitud de diners (en comptes d'un ingrés).

Si malgrat tot sofreix una estafa, posi's com més aviat millor en contacte amb la plataforma, avisi al seu banc i denunciï'l en la policia. Si va operar dins de la plataforma i no va deixar les seves dades a ningú podria recuperar els diners perduts.