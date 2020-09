”Oceanscat” farà la primera travessia a rem de la costa brava per lluitar per la preservació del medi marí

Coincidint amb la setmana de ‘Let’s Clean Up Europe’, una acció comuna arreu de tot el vell continent per conscienciar sobre els residus que es llencen de manera incontrolada a la naturalesa, quatre esportistes s’han proposat una aventura que suma esport i conscienciació mediambiental.

Són ‘OceanCats’, que aquesta setmana faran la primera travessia a rem de la Costa Brava per lluitar per la preservació dels oceans.

Durant dos dies faran la travessia per completar els 214 kilòmetres de distància que separen Portbou i Blanes, on finalitzarà l’aventura diumenge vinent.

Faran aquest recorregut usant com a única propulsió els rems, amb l’objectiu de conscienciar i induir a la ciutadania perquè actuï contra la contaminació dels oceans. El projecte ‘OceanCats’ es basa en tres línies d’actuació: escoles oceàniques, divulgació i ciència ciutadana.

Aquesta iniciativa compta amb el suport de diverses institucions i ens col·laboradors. Entre ells, hi són els ajuntaments de Blanes, l’Escala, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar i Lloret de Mar, així com el Museu de la Pesca de Palamós i el Club de Vela Blanes.

Precisament en aquest indret es van trobar aquest passat dilluns un representant d’OceanCats, Joaquim Planells, amb l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i la tinenta d’alcalde de Medi Ambient, Marina Vall·llosada.

El proper diumenge finalitzarà en aquest mateix indret, el port esportiu del Club de Vela Blanes, l’aventura on participen tres esportistes gironins i un de valencià, a més a més del blanenc Quim Planells. Abans d’arribar a port, es farà una darrera recollida de mostres en aigües blanenques, i després es rebrà els membres d’OceanCats’, que faran balanç del periple.

Lluita contra la presència de microplàstics als oceans

Juntament amb l’objectiu de despertar la consciència de la ciutadania sobre els efectes de la contaminació en els oceans, durant la seva travessia els quatre esportistes també obtindran mostres per a un projecte de recerca de la Universitat de Barcelona. Tracta sobre la contaminació dels microplàstics al llarg de tota la Costa Brava: des de Porbou fins a Blanes.

La contaminació del medi marí per plàstics derivats del petroli i el seu impacte als organismes que hi viuen està rebent actualment un interès considerable de la comunitat científica.

Els microplàstics, definits com aquelles partícules de plàstic de mida inferior a 5 mm, han estat abocats de manera continuada al medi marí des de la dècada dels anys 30 com a conseqüència del seu ús en tèxtils, cosmètica, residus de combustibles industrials, o bé deriven de la fragmentació d’objectes de plàstic més grossos com bosses o envasos.

Han estat dissenyats per ser durables, per això els plàstics i els microplàstics persisteixen al medi ambient durant llargs períodes de temps, i s’acumulen actualment arreu del planeta. El gran nombre d’incògnites sobre la seva distribució i les perilloses implicacions per als organismes marins i la pròpia salut dels humans, ha despertat recentment molt d’interès.

L’abundància i distribució de microplàstics als oceans encara és relativament poc coneguda, per això l’equip ‘OceanCats’ considera de vital importància realitzar estudis per determinar la seva presència al medi marí. Amb l’objectiu de poder avaluar l’abast de la contaminació de microplàstics a la costa catalana, durant la travessia Portbou-Blanes s’efectuaran 8 transsectes amb una xarxa de pesca d’aquest tipus d’elements flotants.

El material recollit es transferirà a una ampolla de vidre i es lliurarà a la Universitat de Barcelona. Als seus laboratoris es comptaran i caracteritzaran –forma, color, tipus de polímer- per determinar l’origen, l’abundància i distribució. Saber d’on procedeixen permetrà poder cercar solucions i actuar per reduir-ne la seva presència l medi marí.

Objectiu: travessar l’Oceà Atlàntic propulsats a rem

‘OceanCats’ va néixer l’any passat, quan un grup de remers dels països catalans apassionats del mar i preocupants davant la problemàtica que suposa cada cop més la contaminació dels oceans, van crear el projecte que duu aquest nom. L’objectiu: sensibilitzar la ciutadania a través de l’esport.

El projecte es basa en tres línies d’actuació: Escoles Oceàniques, Divulgació i Científica i Ciència Ciutadana. L’eix central del projecte, amb el què cerquen tenir el màxim impacte és amb la participació a l’Atlantic Challenge, una regata internacional a rem que transcorre entre l’illa de la Gomera i l’Antigua al Carib, de 4.800 km de distànciai que volen dur a terme el desembre de l’any 2022.

Abans, de cara al maig del 2021 volen establir el rècord del món en ergòmetre (un simulador de rem) durant 24 hores, coincidint amb la Fira del Palamós Terra de Mar. El juliol de l’any vinent faran el recorregut Palamós-Mallorca-Palamós, de 450 km, i el juliol del 2022 la travessia València-Eivissa-València, de 300 km. Finalment, abans d’emprendre l’aventura transoceànica, també faran la travessia dintre Peníscola i les Illes Columbretes, de 120 km.