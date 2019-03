OBRE UN CENTRE PER DONAR UNA SEGONA OPORTUNITAT A JOVES QUE NI ESTUDIEN NI TREBALLAN

El proper curs obrirà les portes la primera Escola de Segones Oportunitats de titularitat pública a la ciutat, a l'antic CAP del barri de Navas (Sant Andreu). La idea surt de la necessitat, a la ciutat de Barcelona, ​​de donar una resposta clara i ràpida als joves d'entre 16 i 25 anys que no estan estudiant i que tampoc es troben en una recerca activa de feina.

Miquel Àngel Essomba, comissionat d'educació de l'ajuntament de Barcelona, ​​explica que més que un lloc on donar-ne una formació professional aquests joves necessiten "un lloc on recuperar la confiança i la il·lusió per aprendre". Aquest tipus de joves solen venir d'una situació de fracàs acadèmic important.

Aquesta escola impartirà cursos d'aprenentatge competencial, sobretot en dos àmbits, el professional, amb l'aprenentatge de professions i el segon, un aprenentatge de competència social.

L'escola ja està en marxa però començarà a rebre alumnes al setembre d'aquest any (2019). El nou curs s'iniciarà amb 30 joves, s'anirà ampliant fins arribar a un màxim de 90 places i s'expandirà per altres districtes de Barcelona amb la creació de nous centres en un termini mitjà de 2 o 3 anys.

El projecte té la seva inspiració en un model francès dels anys 90 que es va desenvolupar amb molt èxit i en què exigia que el nombre d'alumnes fora sota per facilitar la personalització educativa.

L'equip estarà format per una persona de coordinació pedagògica i direcció del centre, dos educadors, una persona dedicada a la intermediació laboral, una persona de suport a les activitats d'oci i formació, i un professional de suport a la gestió i atenció al públic , tot amb un objectiu, ajudar a aquests joves a incorporar-se al mercat laboral.