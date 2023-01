La Comunitat de Madrid ha obert el debat sobre les propines que deixem a bars i restaurants, amb una campanya per incentivar una pràctica que està caient en desús. Aquí a Espanya, deixar propina és voluntari però a països com els Estats Units és una obligació. Avui hem sortit al carrer per saber què pensen els catalans, si creuen que és una pràctica que s'ha d'incentivar o no. Què diuen al carrer, Yolanda Bernal?





La majoria de persones que hem preguntat coincideix en què la propina és una bona manera de demostrar que has rebut un bon servei en local de restauració. Després venen els matisos.. hi ha qui deixa clar que ha de ser un gest voluntari.

Hi ha també persones que estan a favor de les propines però que reconeixen que no les deixen perque van justos de diners.I un altre persona , diu que depén del dia, que no és una cosa que porti pensada quan seu en un bar o restaurant.

La gent al carrer, la majoria a favor de les propines, sempre que siguin voluntàries, però què diuen els cambrers, que són els que es beneficïen d'aquests diners extra?

Els cambrers constaten que les propines van a la baixa, cada vegada són menys les persones que deixen uns euros extra per agrair un bon servei Hem parlat amb l'Antonio, que és gerent del bar Charrito de Barcelona. Ens ha reconegut que els cambrers i els cuiners ja cobren un sou i per tant, no és partidari d'incloure el concepte de propina en la factura, és a dir que sigui obligatori. Però sí que reconeix que les propines representen aproximadmaent un 5% del salari.

Diuen els cambrers que és una pràctica que va a la baixa, que cada vegada ménys persones deixen propina, quin pot ser el motiu?

Potser el motiu principal és que cada vegada paguem més amb targeta, sobre tot arran de la pandèmia. En no fer servir diners en efectiu, és més complicat deixar uns euros de propina.

Hi ha un altre motiu, més cultural. Sempre ha estat un gest espontani, en funció del servei, però això està canviant amb les noves generacions.

En qualsevol cas, el que hi ha de moment és aquesta camapnaya de la comunitat de madrid, que insta a deixar aquests diners extra que permet als treballadors de l'hosteleria costejar petits somnis, que no poden satisfer només amb el seu sou.