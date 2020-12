¿La nueva cepa inglesa de la Covid hará menos efectiva la vacuna?

El Centro Europeo por el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) avisa que la nueva variante de la covid-19 es "significativamente más transmisible que las que han circulado previamente".

En un informe publicado este lunes, el ECDC apunta que la nueva variante tiene un potencial estimado de aumentar el número reproductivo en 0,4 o más y una transmisibilidad aumentada estimada en hasta un 70%. Con todo, el organismo remarca que "hoy por hoy no hay indicios de una mayor gravedad de la infección asociada a la nueva variante".



El estudio del ECDC admite que hoy por hoy hay una "carencia de pruebas sobre la expansión de la nueva variante del virus fuera del Reino Unido", por lo cual subraya que hacen falta medidas para "prevenir y controlar" la expansión de la nueva variante de la covid-19.

Desde el ECDC apuntan que, además del Reino Unido, se los ha informado de la detección de casos de la nueva variante en Islandia, Dinamarca y los Países Bajos.

Bélgica e Italia no lo han notificado, según ha informado el organismo, a pesar de que se ha publicado a los medios la detección de casos.

Después de la detección de la nueva variante, la ECDC recomendó este domingo en los estados "hacer tests, aislar y seguir los contactos" de la gente que provenga de las zonas donde se extiende la nueva variante del virus, como lo Reino Unido, o tengan vínculos epidemiológicos con casos con este nuevo tronco.

¿Afectará la mutación de esta nueva cepa a la efectividad de la vacuna?

En La Linterna Catalunya hemos hablado con Salvador Macip, profesor de ciencias de la salud de la UOC e investigador de la universidad de Leicester.

"La verdad es que aún no tenemos suficientes datos como para decir algo en firme" comenta Macip "pero parecer ser que esta mutación no es tan radical como para afectar a la efectividad de la vacuna. para decir algo definitivo hay que esperar" afirma el investigador "No hay que asustarse pero sí que hay que ser prudentes. Las medidas que se han tomado son las adecuadas"

El virus ha venido para quedarse

"Sin duda" comenta Salvador "erradicar un virus del planeta es muy difícil. Hasta ahora solo se han erradicado dos, el de la viruela y el de la peste bovina. Con este coronavirus conviviremos durante muchísimo tiempo" Concluye.