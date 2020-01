La nova tendència. Estar desconnectats de les xarxes digitals

De mitjana, mirem el mòbil un cop cada deu minuts, i els més joves, cada 7, i no concebem la nostra vida sense el mòbil. El 65% dels espanyols tornaria a casa a buscar el telèfon si se l'oblidés, però ara, ens comencem a qüestionar si val la pena mantenir-nos hiperconnectats en tot moment.

Cada vegada tenim més consciència que el preu que paguem per estar connectats permanentment és molt alt, fins al punt que passem de la por de perdre's alguna cosa a la felicitat d'estar desconnectat. Aquesta "addicció" que teníem amb les noves tecnologies es va acabant perquè pensàvem que tindríem més llibertat i més capacitat de relacionar-nos amb els altres i més aviat, ha estat al contrari.

Una investigació en la qual van participar 1.095 usuaris, va mostrar que, els qui van abandonar les plataformes socials durant una setmana, es van sentir més feliços i amb menys preocupacions que els qui les van continuar fent servir. En concret, el nivell de satisfacció amb la seva vida dels participants que van deixar les xarxes va créixer des dels 7,56 punts fins als 8,12 punts. A més, van incrementar la seva activitat social, i la seva satisfacció respecte a aquesta faceta de la seva vida va pujar des dels 3,86 punts fins als 4,08 punts.

Es creu que estem en un procés d'aprenentatge i racionalització després de comprovar com ens pot afectar una connectivitat excessiva. Contràriament a la manera com es van presentar des del començament, aquestes empreses són majoritàriament publicitàries i per a satisfer els mateixos objectius porten fins a les darreres conseqüències la connectivitat, forçant els seus usuaris, amb mecanismes de gratificació, a compartir i rebre informació.

Parlem amb Enric Puig, Professor col·laborador dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC.