Una de les novetats què hi ha en qüestió de feina, d'acords laborals és la llei del teletreball. Ja sabíem que havia de venir en res, però des de que hem tingut la pandèmia, en qüestió de 48 hores el teletreball s'ha posat ben bé a la capçalera. Per parlar d'aquesta nova llei del teletreball tenim a la Cristina Torre, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres a Catalunya.

Podem estar satisfets d'aquesta nova llei del teletreball o s'ha fet a correcuita?

Cristina: S'ha fet ràpidament perquè hi havia una necessitat evident tant per treballadors i treballadores com per empreses, és un tema d'actualitat fins i tot política. Per tant tenia molta normativa escassa, dividida en un tipus de treball a distància què només afectava a menys del 5% de la població a Espanya i a Catalunya, però ara hem passat a més del 30% de la població. Ha estat una mesura bona per evitar el contagi a les empreses i per evitar altres mesures més dràstiques com expedients de regulació temporal i mantenir l'activitat de les empreses però clar s'ha fet en unes condicions que no són les adequades.

Aquesta nova llei comporta moltes coses, un dels beneficis serà la conciliació familiar?

Cristina: Ja teníem altres normatives com la llei d'igualtat però sí que manifesta de manera directa a totes les persones teletreballadores que serà una opció voluntària tant com per la persona com per l'empresa. S'haurà de considerar a l'hora de quan negociem i diferenciem les grans igualtats de l'empresa i quan prenem decisions respecte a la conciliació amb responsabilitat. Moltes empresesen funcions organitzatives o equips de vendes,tradicionalment des de fa molts anys, són treballadors i treballadores que estan pocs dies als centres de treball i potser ningú pensava a tenir en compte totes aquesta població treballadora a l'hora de diagnosticar desigualtats i quines són les raons de la bretxa de gènere i quines mesures preventives i plans per la conciliació, per tant és una mesura bona.

Serà voluntari per les dues parts?

Cristina: Això en principi no ho deia l'Estatut, que era l'article 13 però hi havia jurisprudència del suprem precisament una sentència que ha guanyat comissions obreres fa molts anys, que si ho deia. El treball a distància és una forma d'organitzar el treball i que es diu treball si utilitzes els mitjans tecnològics. No es pot forçar en el contracte de treball que la persona sigui obligada a fer que treballi des del seu domicili o des del lloc on ella decideixi. Això és el que diu ara mateix la llei per tant el teletreball ha de ser voluntari i creiem que és una clarificació en temes jurídics que ajuda. Aquelles persones què alguns dies de la setmana puguin treballar a distància ho han de sol·licitar i han de fer un acord amb l'empresa que marcarà la negociació col·lectiva o conveni col·lectiu d'aquella empresa.

Ha pujat la productivitat de la gent que teletreballava?

Cristina: Aquestes són dades d'alguns estudis que diuen que la persona que treballar distància augmenta la seva productivitat no sabem si és perquè es dedicava moltes més hores que normalment es perd trasllats a la feina o els sistemes de fitxatge si no estaven implementats en el treball a distància. Tothom hem viscut en aquesta pandèmia diferents activitats empresarials o activitats de serveis essencials. Tots treballadors i treballadores independentment de les seves tasques tothom s'ha bolcat a la necessitat social de moltes de les funcions i per tant segurament molta gent ha teletreballat moltíssimes més hores de les que són de la seva jornada. L'augment de l'activitat és evident però no és aquesta la manera d'augmentar la productivitat, hem de focalitzar que la gent estigui satisfeta i pugui tenir un millor desplaçament a la seva feina, estalviar temps, és un tema deficiència, de mobilitat mediambiental i que a més necessitem que les empreses tinguin capacitat d'organitzar el treball a distància, que no és fàcil.

Les persones que teletreballin tindran exactament els mateixos drets que els que treballen presencialment a l'empresa?

Cristina: Sí, també ho remarca un article de la llei i es diu expressament en diferents aspectes com la retribució salarial, els complements i sobretot qüestions que no poden ser discriminades com el material o els medis per realitzar la seva feina.