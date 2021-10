La nova llei “anti-tabac” vol prohibir fumar a les terrasses

Sanitat vol prohibir fumar a terrasses de bars i restaurants. Aquest és un dels punts principals de la modificació de la Llei Anti Tabac que prepara el Ministeri de Sanitat, que aposta per ampliar els espais sense fum. La normativa també preveu que no es pugui fumar als accessos a edificis públics. Parlem de tot això amb el doctor Galeana, expert en tabaquisme, que ens dona la seva opinió sobre els canvis a la llei anti tabac: “Desde del Comité Nacional para la prevención del tabaquismo, hicimos una declaración en el 2018 donde ya pedíamos regular más el tabaco. Pedimos legislar en contra del tabaco, prohibir fumar en terrazas, incluso en cualquier tipo de vehículo si en él iban menores o personas embarazadas. Pedimos una serie de cambios, no todos han llegado, pero vamos por el buen camino. Hay que aumentar los lugares donde no se pueda fumar, incluyendo lugares al aire libre: Playas, paradas de autobús, piscinas comunes... todo esto se está estudiando, ya existen playas sin humo, estadios de fútbol donde ya no se está permitido fumar... pero hemos de seguir avanzando. Lo más importante es que se cumpla esta normativa, y que se cumplan también otras, como el empaquetado neutro del tabaco, ayudas para dejar de fumar, subvenciones por parte de la admnistración de los tratamientos de tabaquismo... “. La pregunta és on podrà fumar la gent que vol fumar: “Es indudable que lo ideal es que no fumen. He pasado muchos años trabajando en un gran hospital, y la realidad es que los últimos años de cualquier persona van a ser mejores si no ha fumado. Además el humo del tabaco también tiene una gran incidencia en la transmisión del Covid-19. Así que lo ideal es que no se fume, y menos si el humo va a llegar a otra persona”.