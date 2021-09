Nova estafa viral a través de WhatsApp

Deixeu-nos que us advertim del greu error que ha comés l'aplicació WhatsApp i que està facilitant la feina dels ciberdelinqüents. Molts usuaris han caigut en el parany. Ens ho explica tot el Bruno Pérez, un gran expert en aquests temes: “Al que passa l'estem anomenant l'estafa del WhatsApp. Fins i tot els Mossos d'Esquadra han alertat sobre el tema a través de Twitter. És un correu electrònic on es fan passar per WhatsApp, molt ben falsificat. Allà et diu que tens una cópia de seguretat de les teves converses, i que has de fer click en un lloc per veure-las. Si ho fas, entra un troià bancari dins el teu sistema. I això és molt perillòs. Aquests virus bancaris intercepten el teu teclat, busquen el moment en que tu entres a una aplicació bancària o entres a una pàgina web del banc, i a partir d'aquí et roben els codis. Aquí comença l'estafa, i et poden arribar a treure tots els diners del compte. És una estafa feta a Espanya, el domini està registrat per una teòrica societat espanyola, els servidors estan també a l'Estat Espanyol... i això sorprèn, perquè normalment aquestes estafes estan a paradisos llunyans on no arriba la justícia. Tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat ja estan al darrera, i esperem que duri poc”. Què ha de fer si ens trobem un d'aquests mails ? “El que s'ha de fer és esborrar-ho de seguida, i no fer click enlloc. I el que ajuda molt és la col.laboració de tothom. A la que veieu coses extranyes, aviseu per xarxes, envieu-nos la informació als experts en ciberseguretat, i així podem avisar a tothom. La única manera és poder avisar, que la gent ho sàpiga, perquè aquestes estafes són cada vegada més comuns i cada vegada estan més ben fetes.