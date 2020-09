Nous cursos de conducció de cotxes enfocats a gent gran i joves

Castellolí formarà a joves i majors de seixanta anys en conducció segura en el circuit del motor que està al costat. És una d'aquelles qüestions que ens hem preguntat sobretot amb la gent gran, que possiblement necessiten un repàs a l'hora de conduir perquè amb el temps s'obliden les coses. I després també estan els joves per fer-los responsables i saber com reaccionar en determinades situacions. Per parlar d'aquesta iniciativa i tenim avui al programa El senyor Joan Serra què és l'alcalde de Castellolí.

D'on surt aquesta iniciativa?

Joan Serra: Primer de tot surt de l'experiència de l'empresa, que cada dia forma moltes persones davant del volant i se n'adona que hi ha persones què no saben com funcionen els cotxes d'avui en dia amb totes les mesures de seguretat que porta el mateix cotxe. Amb els anys els cotxes han canviat moltíssim i la manera de conduir de les persones en general és la mateixa. En major part d'elements que tenen els cotxes nous no els hi traiem el profit que deuríem, llavors va sortir una mica la idea conjuntament amb aquesta empresa que està ubicada Castellolí, de poder formar a dos col·lectius especials, en primer lloc a la gent gran perquè són persones que porten més aquest hàbit i no estan acostumades amb aquests cotxes. L'altre col·lectiu seria la gent jove, són persones que es treuen el carnet de conduir però no saben realment com funciona el cotxe perquè el que han detectat que els hi ensenyen a les autoescoles és a circular, respectar els senyals de circulació i com ho han de fer, però no des de la perspectiva de com dur un cotxe. En aquests dos col·lectius han detectat que aniria molt bé aquesta formació. Des de l'ajuntament nosaltres el que fem és ficar els recursos del municipi per fer-ho possible.

Per una part donem una certa experiència quan ensenyem als joves i per una altra part intentem polir els vicis adquirits dels quals ja tenen una experiència conduint.

Joan Serra: Correcte, ho podríem dir així, de fet aquest curs és favorable per totes les edats, no és excloent per cap edat. Es recomana per tothom, t'ensenyen elements bàsics de dintre del cotxe o com actuar en segons quines situacions que ens podem trobar en algun moment el volant.

Pinta de què tindrà molt d'èxit, resulta molt interessant.

Joan Serra: És una sessió en la qual aprens moltíssim de coses que després posaràs en pràctica, a part que és una jornada molt divertida. Tenim la sort de què l'empresa està a Castellolí, tenim unes instal·lacions idíl·liques i només faltava aquest conveni entre ajuntament i empresa perquè almenys els veïns i veïnes del poble d'aquestes franges edat es puguin beneficiar.

Què cal fer per apuntar-s'hi?

Joan Serra: Farem una aplicació de l'Ajuntament de Castellolí i a través d'allà la gent es podrà apuntar. Encara no està feta perquè tot plegat és molt recent però en breus us podreu apuntar a través dels mitjans digitals sempre hi ha l'opció física d'anar a l'ajuntament i apuntar-se.